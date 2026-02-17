Iván Rossi en el radar de Nacional; Cándido, Rogel y el Diente estarán a la orden

Con la salida de Christian Oliva a Santos de Brasil, Nacional no va solo por Vera, sino que busca otro volante más. Uno de los nombres que surgió fue el del brasileño Leonai Souza, ex Plaza Colonia que hoy se encuentra en Barcelona de Guayaquil. El conjunto ecuatoriano tiene serios problemas económicas y su salida sería viable.

Pero no es el único que maneja la directiva tricolor. Está en carpeta Iván Rossi, ex Juventud de las Piedras, que también interesa en Danubio. El futbolista y su representante le hicieron una propuesta económica a los de Maroñas que fue aceptada y esperan abrocharlo cuanto antes. Sin embargo, al aparecer Nacional en escena el tema todavía no está liquidado.

Habrá que esperar las próximas horas para saber si la directiva hace una oferta formal por el muy buen volante argentino.

Piensa en Progreso con el clásico en el horizonte

En lo estrictamente futbolístico, Nacional visitará el próximo domingo a la hora 20:30 a Progreso en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Siendo la fecha previa al clásico y teniendo en cuenta que ya hace una semana de la llegada de Camilo Cándido y Agustín Rogel, ambos futbolistas van a estar en la convocatoria al igual que Nicolás López, recuperado de una dolencia lumbar.

Agustín Rogel y Nicolás el diente López estarán convocados para el partido del sábado, cuando tengan que viajar a Durazno a enfrentar a Progreso.

Es muy probable que Camilo Cándido debute el sábado en el lateral izquierdo, mientras que Rogel tendría que esperar su oportunidad, sabiendo que Sebastián Coates y Julián Millán son prácticamente inamovibles en el once tricolor..

En cuanto a la situación de El Diente Nicolás López, habrá que esperar para saber si el entrenador lo manda de arranque o lo coloca en el banco de relevos.

Jadson Viera sabe que está en el debe desde lo futbolístico. Tiene que mejorar y conseguir una victoria en Durazno para calmar el estado de ánimo de los hinchas que no están nada conformes con lo que mostró el equipo en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura.