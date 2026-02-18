Realizaron reconstrucción del asesinato de Joaquín Klüver a 53 años de su muerte

Dos versiones del homicidio

Este miércoles la jueza Isaura Tórtora detalló que en el expediente se narran dos versiones respecto a las causas de su muerte.

“Una es que falleció durante una caminata en la feria vecinal y otra dice que fue dentro del móvil policial en el que era trasladado herido. Luego lo atienden en el Hospital Militar”, señaló.

Por este hecho fue imputado un militar, que concurrió a la reconstrucción del hecho junto a su defensa, y hay varios indagados.

“El imputado se encontraba con los estudiantes al momento del episodio, según su versión. Es muy importante para el juez y los fiscales ver dónde se desarrollaron los hechos”, afirmó Tórtora.

Según informó la fiscal, la policía tenía la orden de “reprimir esa manifestación”.

Contra la manifestación

Las crónicas de la época señalan que fue el Ejército el que reprimió a los estudiantes. Concretamente del Grupo de Artillería n.º 1. Persiguieron a los estudiantes y dispararon sus armas. El joven fue subido a un vehículo militar y, en circunstancias que no quedaron claras, recibió un disparo. Sus compañeros lo buscaron sin conocer su paradero hasta que al día siguiente se confirmó su muerte.

Autopsias independientes realizadas en Mercedes y una denuncia parlamentaria señalaron que el estudiante fue asesinado por la espalda.

Lapidario diagnóstico

Señala el semanario Marcha en su edición del 15 de diciembre de 1972, en un artículo firmado por Guillermo Chifflet, que "el diputado Ariel Díaz leyó, en el parlamento, el informe elaborado por una junta médica que analizó el cadáver del joven estudiante y determinó “con absoluta precisión” que falleció en circunstancias muy distintas de las que establece el comunicado oficial”.

Los doctores José María Ritorni, Yamandú Porras, Enrique Costa Leonard, Walter Martínez Gallinal y Ariel Díaz —que realizaron el informe a pedido de los familiares de Joaquín Klüver— establecieron, entre otras cosas, que "presenta dos heridas ocasionadas por arma de fuego" La primera, ubicada en la región lumbar posterior derecha, de medio centímetro de diámetro, con claros signos de tatuaje", lo que indicaría que le dispararon a quemarropa.

Por su parte, el diputado Oscar Bruschera replicó subrayando que "la herida tiene orificio de entrada por la espalda, circunstancia probada por los médicos".