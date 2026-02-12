NaviLens: Aeropuerto de Carrasco incorpora innovadora tecnología de accesibilidad

Una política sostenida de accesibilidad

Desde Aeropuertos Uruguay señalaron que la incorporación de esta tecnología se enmarca en una política sostenida de accesibilidad. “Estamos orgullosos de incorporar esta nueva solución, basada en tecnología de última generación, que refuerza el compromiso que tenemos desde Aeropuertos Uruguay con la accesibilidad y la inclusividad. Queremos que todos nuestros pasajeros tengan siempre la mejor experiencia de viaje”, afirmó Federico Cabrera, gerente de Operaciones y Experiencia.

La primera etapa del proyecto, concebida como prueba de concepto, incluyó la instalación de 46 códigos estratégicamente ubicados en Arribos, Partidas y la zona de Embarque. En una segunda fase, se prevé extender la cobertura a todos los sectores de la terminal.

Para la empresa desarrolladora, se trata de un paso clave en la expansión regional. “La implementación de NaviLens en el Aeropuerto Internacional de Carrasco representa un paso fundamental en nuestro propósito de impulsar la accesibilidad universal a través de la innovación tecnológica. En NaviLens situamos al usuario en el centro de nuestra estrategia para eliminar barreras y mejorar la experiencia de viaje de todos los pasajeros, superando incluso las dificultades lingüísticas. Este proyecto, pionero en el transporte aéreo, no solo fortalece la autonomía de las personas con discapacidad, sino que consolida al Aeropuerto de Carrasco como un actor líder en innovación, sostenibilidad social y turismo inclusivo”, sostuvo Lorenzo Campos, CEO de NaviLens.

La incorporación posiciona al principal aeropuerto del país como referente en accesibilidad universal dentro de la industria aeroportuaria y consolida su perfil como actor destacado en innovación, sostenibilidad y turismo inclusivo.