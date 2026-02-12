Hacete socio para acceder a este contenido

primero en el mundo

NaviLens: Aeropuerto de Carrasco incorpora innovadora tecnología de accesibilidad

Mediante la aplicación gratuita “NaviLens GO”, la información se reproduce por audio, permitiendo a las personas con discapacidad visual y a viajeros internacionales orientarse de forma autónoma.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco se convirtió en el primero del mundo en incorporar la tecnología NaviLens de accesibilidad universal, integrada a su sistema de señalización y a la información de vuelos en tiempo real. La aplicación apunta a fortalecer la inclusión y a garantizar una experiencia de viaje sin barreras para todos los pasajeros.

El sistema funciona a través de códigos de colores ubicados en distintos puntos de la terminal, que pueden ser detectados por dispositivos móviles a una distancia de hasta 15 metros, incluso en movimiento y sin necesidad de enfocar. Mediante la aplicación gratuita “NaviLens GO”, la información asociada a cada código se reproduce en audio, permitiendo a las personas con discapacidad visual y a viajeros internacionales orientarse de forma autónoma. Además, la herramienta guía al usuario hacia el siguiente punto dentro del recorrido.

La solución, que transforma el espacio físico en un entorno inteligente y navegable, ofrece contenidos en 41 idiomas, eliminando barreras lingüísticas y facilitando el acceso a información clave durante el tránsito por el aeropuerto.

Una política sostenida de accesibilidad

Desde Aeropuertos Uruguay señalaron que la incorporación de esta tecnología se enmarca en una política sostenida de accesibilidad. “Estamos orgullosos de incorporar esta nueva solución, basada en tecnología de última generación, que refuerza el compromiso que tenemos desde Aeropuertos Uruguay con la accesibilidad y la inclusividad. Queremos que todos nuestros pasajeros tengan siempre la mejor experiencia de viaje”, afirmó Federico Cabrera, gerente de Operaciones y Experiencia.

La primera etapa del proyecto, concebida como prueba de concepto, incluyó la instalación de 46 códigos estratégicamente ubicados en Arribos, Partidas y la zona de Embarque. En una segunda fase, se prevé extender la cobertura a todos los sectores de la terminal.

Para la empresa desarrolladora, se trata de un paso clave en la expansión regional. “La implementación de NaviLens en el Aeropuerto Internacional de Carrasco representa un paso fundamental en nuestro propósito de impulsar la accesibilidad universal a través de la innovación tecnológica. En NaviLens situamos al usuario en el centro de nuestra estrategia para eliminar barreras y mejorar la experiencia de viaje de todos los pasajeros, superando incluso las dificultades lingüísticas. Este proyecto, pionero en el transporte aéreo, no solo fortalece la autonomía de las personas con discapacidad, sino que consolida al Aeropuerto de Carrasco como un actor líder en innovación, sostenibilidad social y turismo inclusivo”, sostuvo Lorenzo Campos, CEO de NaviLens.

La incorporación posiciona al principal aeropuerto del país como referente en accesibilidad universal dentro de la industria aeroportuaria y consolida su perfil como actor destacado en innovación, sostenibilidad y turismo inclusivo.

