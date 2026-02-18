Sabini presentó los argumentos para investigar contrato con Cardama

Las interrogantes

El senador también cuestionó la duración de una de las garantías aceptadas. “Alguien tiene que explicar por qué se aceptó una garantía por 11 meses cuando el contrato decía que tenía que ser por 42”, señaló.

En su exposición, hizo referencia a una auditoría que, según indicó, dio cuenta de “la mala fe manifiesta que ha desarrollado la auditoría estableció la auditoría Veritas en torno a Cardama”, y planteó la necesidad de determinar responsabilidades políticas y administrativas en torno al proceso de contratación. En ese sentido, enumeró interrogantes sobre la elección de la empresa: “¿Por qué se eligió una empresa que proponía construir dos barcas por el precio de una? ¿Por qué se eligió en forma directa? ¿Por qué se aprobó la cuaderna maestra antes de ser recibida? Esto es absolutamente inexplicable porque fue lo que terminó disparando el pago”.

Sabini sostuvo que “nuestro gobierno, el gobierno uruguayo, actuó de buena fe, hizo los pagos contractuales establecidos” y reiteró que el incumplimiento corresponde a la firma española.

El legislador indicó que la comisión requerirá información que ha trascendido públicamente, entre ella los informes jurídicos del Poder Ejecutivo y la auditoría mencionada. “La comisión ahora va a estudiar todas las argumentación que dejamos y esperamos que sea afirmativa la aprobación”, afirmó.

El objetivo de la Comisión Preinvestigadora

Consultado sobre si la investigación podría implicar un prejuzgamiento de autoridades anteriores, respondió: “La comisión investigadora no es contra nadie, es para defender los intereses del gobierno uruguayo y del estado uruguayo”. Agregó que el objetivo es “buscar recuperar los recursos que ya invertimos y para lograr como sistema político una respuesta ante una necesidad que es tener la protección del mar territorial”.

En relación con las críticas de la oposición, señaló que “el Frente Amplio no fue consultado sobre crear una comisión investigadora en diputados” y sostuvo que, hasta el momento, “la única propuesta que se presentó fue la que se al Frente Amplio en la Cámara de Senadores y que está estudio. Lo demás son tweet y son noticias, pero no son realidades”.

Respecto a los plazos, explicó que reglamentariamente la preinvestigadora dispone de 48 horas para emitir dictamen y que, de aprobarse, la comisión investigadora deberá funcionar en el período ordinario, a partir del 1° de marzo. Adelantó que el trabajo “seguramente va a ser mucho muy arduo” y afirmó que su fuerza política propone que el período de actuación se extienda hasta la rescisión del contrato.