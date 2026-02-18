Llegaron al país los dos primeros Super Tucano adquiridos en Brasil por la FAU

FAU recupera capacidades

Entre las capacidades que recupera la Fuerza Aérea con la incorporación de estas aeronaves se cuentan el control del espacio aéreo, la interceptación de vuelos irregulares y la protección de fronteras. Están diseñados para operar en pistas sin pavimentar y en entornos de infraestructura mínima.

Las aeronaves se incorporan al Escuadrón 2 de la FAU con base en Durazno, el que hasta el momento operaba con unos pocos y envejecidos A-37 Dragonfly originarios de Estados Unidos.

El SupeTucano, según Embraer, es el avión multimisión “más eficaz de su categoría”, equipado con tecnología de “última generación” para la identificación precisa de objetivos, sistemas de armas y un conjunto completo de comunicaciones.

Destaca que los Super Tucano ya operan en 22 fuerzas áreas de todo el mundo y acumulan más de 600.000 horas de vuelo.