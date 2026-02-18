Hacete socio para acceder a este contenido

en casa

Llegaron al país los dos primeros Super Tucano adquiridos en Brasil por la FAU

Se trata de los dos primeros de un total de seis aeronaves que fueron adquiridos en 2024 en Brasil para reforzar la capacidad de la FAU.

Los primeros Tucano ya están en Uruguay.

 Fuerza Aérea
Por Fabián Tapia

Ya se encuentran en el país los dos primeros A-29 Super Tucano adquiridos por la Fuerza Aérea (FAU) en Brasil. Ambas aeronaves llegaron procedentes de la planta de montaje de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) y se encuentran en la base de la Brigada Aérea 2 de Durazno.

Para el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire Fernando Colina, se trata de un "hito histórico" que posiciona a Uruguay al nivel de otras 22 fuerzas aéreas en el mundo que ya operan este sistema de armas.

Se trata de un total de seis aeronaves que fueron adquiridas a Embraer en 2024 con un costo aproximado a a los U$S 100 millones, a pagar en un plazo entre 10 y 15 años.

FAU recupera capacidades

Entre las capacidades que recupera la Fuerza Aérea con la incorporación de estas aeronaves se cuentan el control del espacio aéreo, la interceptación de vuelos irregulares y la protección de fronteras. Están diseñados para operar en pistas sin pavimentar y en entornos de infraestructura mínima.

Las aeronaves se incorporan al Escuadrón 2 de la FAU con base en Durazno, el que hasta el momento operaba con unos pocos y envejecidos A-37 Dragonfly originarios de Estados Unidos.

El SupeTucano, según Embraer, es el avión multimisión “más eficaz de su categoría”, equipado con tecnología de “última generación” para la identificación precisa de objetivos, sistemas de armas y un conjunto completo de comunicaciones.

Destaca que los Super Tucano ya operan en 22 fuerzas áreas de todo el mundo y acumulan más de 600.000 horas de vuelo.

