Llegaron al país los dos primeros Super Tucano adquiridos en Brasil por la FAU

Ya se encuentran en el país los dos primeros A-29 Super Tucano adquiridos por la Fuerza Aérea (FAU) en Brasil. Ambas aeronaves llegaron procedentes de la planta de montaje de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) y se encuentran en la base de la Brigada Aérea 2 de Durazno.
Se trata de los dos primeros de un total de seis aeronaves que fueron adquiridos en 2024 en Brasil para reforzar la capacidad de la FAU.