Peñarol: Aguirre recupera tres jugadores y tiene que definir el arquero para el domingo

Al primero de ellos, porque terminó con una sobrecarga muscular tras su gran partido ante Montevideo City Torque en el debut del Torneo Apertura, en tanto que el segundo, fue preservado porque lo quiere 100% para el clásico ante Nacional que se jugará en la cuarta fecha.

Los otros que tampoco estuvieron por lesión fueron Nahuel Herrera, Franco Escobar, Lucas Hernández, Maximiliano Olivera y Abel Hernández.

Este último llegó en la madrugada de este lunes desde Barcelona, en donde se realizó un tratamiento a su lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, y ya este martes comenzará la recuperación con sus compañeros de Peñarol.

Además, tampoco estuvo el recientemente llegado Mauricio Lemos porque le falta ponerse al día en lo físico y futbolístico.

Y el décimo ausente fue el arquero Washington Aguerre quien se encontraba suspendido.

Aguirre recuperaría 3 jugadores

Tanto Aguerre, quien ya cumplió sus tres partidos de suspensión, como Diego Laxalt -quien ya se encuentra mejor de su sobrecarga muscular, según informó una fuente del club, están prontos para volver el próximo domingo a la hora 20.30 cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Habrá que ver si Diego Aguirre cambia al arquero y coloca a Aguerre como titular, teniendo en cuenta los tres muy buenos partidos que tuvo hasta ahora Sebastián Britos.

El otro que tiene gran chance de volver, es el capitán Maximiliano Olivera, lo que le solucionaría un problema al entrenador. Todavía quedan unos cuantos entrenamientos hasta el domingo y Aguirre irá evaluando cual es el once que pondrá ante los fernandinos.