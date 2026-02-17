Hacete socio para acceder a este contenido

Britos o Aguerre

Peñarol: Aguirre recupera tres jugadores y tiene que definir el arquero para el domingo

Peñarol recibirá a Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Uno de los temas a resolver es si Aguirre coloca a Britos o Aguerre en el arco de Peñarol.

Washington Aguerre tiene chance de volver al arco de Peñarol.

La derrota del pasado domingo ante Central Español en Maldonado pegó fuerte en Peñarol. El equipo de Diego Aguirre tuvo un muy flojo partido y se vio superado por el palermitano. Si bien no es escusa, hay un atenuante: las 10 ausencias que tuvo el entrenador en el partido jugado en el Estadio Domingo Buergueño Miguel.

Peñarol tuvo 10 ausencias notorias este domingo en la derrota ante Central Español en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

A la lesión de hace tiempo de Javier Cabrera, se sumaron nueve bajas más. Diego Aguirre no quería darle minutos a Diego Laxalt, ni tampoco a Eduardo Darias.

Al primero de ellos, porque terminó con una sobrecarga muscular tras su gran partido ante Montevideo City Torque en el debut del Torneo Apertura, en tanto que el segundo, fue preservado porque lo quiere 100% para el clásico ante Nacional que se jugará en la cuarta fecha.

Los otros que tampoco estuvieron por lesión fueron Nahuel Herrera, Franco Escobar, Lucas Hernández, Maximiliano Olivera y Abel Hernández.

Este último llegó en la madrugada de este lunes desde Barcelona, en donde se realizó un tratamiento a su lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, y ya este martes comenzará la recuperación con sus compañeros de Peñarol.

Además, tampoco estuvo el recientemente llegado Mauricio Lemos porque le falta ponerse al día en lo físico y futbolístico.

Y el décimo ausente fue el arquero Washington Aguerre quien se encontraba suspendido.

Aguirre recuperaría 3 jugadores

Tanto Aguerre, quien ya cumplió sus tres partidos de suspensión, como Diego Laxalt -quien ya se encuentra mejor de su sobrecarga muscular, según informó una fuente del club, están prontos para volver el próximo domingo a la hora 20.30 cuando Peñarol reciba a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Habrá que ver si Diego Aguirre cambia al arquero y coloca a Aguerre como titular, teniendo en cuenta los tres muy buenos partidos que tuvo hasta ahora Sebastián Britos.

El otro que tiene gran chance de volver, es el capitán Maximiliano Olivera, lo que le solucionaría un problema al entrenador. Todavía quedan unos cuantos entrenamientos hasta el domingo y Aguirre irá evaluando cual es el once que pondrá ante los fernandinos.

