Insólita muerte de un murguista deja al Carnaval de luto

Duelo y suspensión de actividades

Ante esta pérdida que enluta a toda la familia carnavalera, la Comisión de Carnaval Departamental ha emitido un comunicado oficial expresando sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de Midón.

"En señal de duelo y respeto, la Comisión ha decidido suspender la etapa prevista para el día de hoy en el anfiteatro. Acompañamos a la murga Saltó el Churré en este momento de inmenso dolor", dictó el organismo.

La reprogramación de las fechas suspendidas será informada oportunamente a través de los canales oficiales de la organización.

Sobre Matías Midón

Matías era un miembro activo y querido de la murga Saltó el Churré. Su última actuación tuvo lugar apenas horas antes del siniestro, dejando el recuerdo de su pasión por el género murguero en las tablas del escenario departamental.