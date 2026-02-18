Insólita muerte de un murguista deja al Carnaval de luto

La Comisión de Carnaval Departamental de Tacuarembó comunica con profundo pesar el fallecimiento de Matías Midón, joven murguista integrante de Saltó el Churré, ocurrido en la mañana de este martes tras un fatal accidente doméstico.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los hechos que condujeron a la muerte
El incidente se produjo durante la madrugada del martes, luego de que la agrupación finalizara su actuación oficial. Mientras el conjunto se encontraba en su local de ensayo, Midón sufrió un accidente al intentar salir del recinto, impactando accidentalmente contra una puerta corrediza de vidrio.
La rotura del cristal le ocasionó heridas de gravedad en la zona abdominal. A pesar de haber sido trasladado de urgencia y recibir atención médica en el CTI, la pérdida de sangre y el compromiso de órganos vitales resultaron fatales. La Jefatura de Policía de Tacuarembó, bajo la supervisión del jefe Roberto Pereira, se encuentra realizando las actuaciones correspondientes para terminar de esclarecer las circunstancias del hecho.
Duelo y suspensión de actividades
Ante esta pérdida que enluta a toda la familia carnavalera, la Comisión de Carnaval Departamental ha emitido un comunicado oficial expresando sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de Midón.
"En señal de duelo y respeto, la Comisión ha decidido suspender la etapa prevista para el día de hoy en el anfiteatro. Acompañamos a la murga Saltó el Churré en este momento de inmenso dolor", dictó el organismo.
La reprogramación de las fechas suspendidas será informada oportunamente a través de los canales oficiales de la organización.
Sobre Matías Midón
Matías era un miembro activo y querido de la murga Saltó el Churré. Su última actuación tuvo lugar apenas horas antes del siniestro, dejando el recuerdo de su pasión por el género murguero en las tablas del escenario departamental.