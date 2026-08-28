Epic Aeroespace inauguró sus nuevas instalaciones en Zonamerica

Bienvenida a Zonamerica

Dovat dio la bienvenida al evento y señaló que “este tipo de apuestas son las que nos movilizan a todos. Empresas que eligen a Uruguay nos prueban, encuentran talento y un buen clima de negocios, invierten y luego redoblan la apuesta, nos entusiasman. Desde Zonamerica estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa que genera innovación, acceso al capital, transferencia tecnológica y creación de empleos sostenibles”.

En tanto, Belieres Montero comentó que “nos propusimos ir más allá con nuestra fábrica en Uruguay y construir una instalación de ensayos que estuviera acorde con los tamaños. Sabíamos que necesitábamos poder hacer todo el ciclo desde acá y gracias a ANII y a Zonamerica logramos unas instalaciones que cualquier agencia espacial envidiaría”.

Brunini, por su parte, explicó que la agencia busca invertir en políticas públicas que “generen crecimiento, mayor desarrollo en nuestro país e impacten de forma positiva en la población. Para eso hay que generar empleo de calidad e invertir más en la incorporación de ciencia, tecnología e innovación. Empresas como estas, que aportan investigación y mentalidad emprendedora, nos incentivan a ayudarlas”.

Industria aeroespacial

A su turno, Garín destacó el crecimiento de la industria aeroespacial, tanto a nivel internacional como nacional. “Para impulsar este tipo de tecnología se necesita desarrollar el capital humano y eso existe en Uruguay, donde cada vez más pueden estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y así generar conocimiento en el país. Uruguay es el segundo país en América que más satélites ha colocado en el espacio y eso salió de esta manzana, construidos por uruguayos, técnicos, ingenieros y profesionales locales, y eso es un orgullo”.

Ferrari cerró la parte oratoria diciendo que “buscamos que se vea al país no solo como un hub de negocios, sino que sea de negocios e innovación. Estos proyectos son una muestra de que podemos enfrentar el nuevo desafío, que es pasar de un país con casos de éxito a realmente tener una plataforma que pueda potenciar nuevas empresas que se vinculen y generen más eslabones de toda esta cadena espacial”.

De origen argentino

Epic Aeroespace es una startup fundada por Ignacio Belieres Montero, emprendedor argentino, que se dedica al desarrollo de vehículos de transferencia y puesta en órbita de satélites, habiendo brindado servicios de ensayo a distintos clientes Europeos, Americanos y del Asia-Pacífico.

El evento fue el marco elegido para presentar Chimera GEO 2, un vehículo de transferencia orbital (OTV) que funcionará como remolcador espacial y será ensamblado en Uruguay. Este tipo de vehículo es clave para las comunicaciones, la meteorología y numerosas aplicaciones estratégicas.

Con una masa superior a 700 kilogramos, su lanzamiento posicionará a Uruguay como el primer país de Latinoamérica con capacidad para transportar cargas desde una misión de rideshare en órbita baja (LEO) hasta una órbita geoestacionaria (GEO), reduciendo los costos de US$ 100 millones a menos de US$ 10 millones y los tiempos de años a pocos meses.