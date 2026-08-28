Camión del INR llegó al exComcar con más de 5 kg de droga y 35 celulares escondidos

Según informó el Ministerio del Interior, durante el mediodía del jueves 27 de agosto, en la Unidad Nº 4 ubicada en Santiago Vázquez (exComcar) ingresó un camión perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que transportaba electrodomésticos y materiales de construcción provenientes -en calidad de donación- de la antigua Unidad Nº 5 de Mujeres, en Colón.