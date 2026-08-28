Camión del INR llegó al exComcar con más de 5 kg de droga y 35 celulares escondidos

Según informó el Ministerio del Interior, durante el mediodía del jueves 27 de agosto, en la Unidad Nº 4 ubicada en Santiago Vázquez (exComcar) ingresó un camión perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que transportaba electrodomésticos y materiales de construcción provenientes -en calidad de donación- de la antigua Unidad Nº 5 de Mujeres, en Colón.
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Camión del INR ocultaba pasta base, cocaína y celulares
Durante la inspección protocolar del cargamento en el escáner, personal de la Dirección Nacional Guardia Republicana que trabaja en el sector revisoría, detectó en el interior de un termotanque de 100 litros anomalías en su interior, donde se observaron aparentes aparatos electrónicos y paquetes.
Ante esta situación, los policías procedieron al desarme del artefacto y encontraron 29 teléfonos celulares y 10 paquetes con sustancias presuntamente ilícitas.
Posteriormente, el material fue trasladado para su pesaje a la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP) dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN).
De los diez ladrillos, ocho contenían una sustancia amarillenta (pasta base), con un peso total de 4,261 kg, mientras que los dos restantes contenían una sustancia blanca, cuyo peso alcanzó 1,097 kg.