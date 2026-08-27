Daniela Cabral incumplió el arresto domiciliario el 7 de mayo de este año desde las 21:34 hasta las 22:15. El dato surge de un escrito presentado a la Justicia por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que detectó que la imputada por estafa se alejó del dispositivo electrónico durante ese lapso.
Se alejó del dispositivo electrónico
Daniela Cabral incumplió el arresto domiciliario
La Dirección Nacional de Medidas Alternativas del INR detectó que Daniela Cabral se alejó del dispositivo electrónico por casi una hora.