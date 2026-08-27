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Sociedad Daniela Cabral | Punta del Este |

Se alejó del dispositivo electrónico

Daniela Cabral incumplió el arresto domiciliario

La Dirección Nacional de Medidas Alternativas del INR detectó que Daniela Cabral se alejó del dispositivo electrónico por casi una hora.

Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria en Punta del Este.

Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria en Punta del Este.
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Por Simón López Ortega

Daniela Cabral incumplió el arresto domiciliario el 7 de mayo de este año desde las 21:34 hasta las 22:15. El dato surge de un escrito presentado a la Justicia por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que detectó que la imputada por estafa se alejó del dispositivo electrónico durante ese lapso.

El incumplimiento de la medida cautelar advertido por el Centro de Monitoreo de la Dinama, fue informado el pasado 19 de agosto al Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno.

Arresto domiciliario en Punta del Este

Cabral cumple desde prisión domiciliaria desde mediados del año pasado en un apartamento del exclusivo edificio Imperiale de Punta del Este, imputada por el delito de estafa por su rol de directora de Conexión Ganadera, aunque los abogados de los damnificados entienden que debería ser formalizada por otros delitos, entre ellos el de lavado de activos, como los otros socios imputados, que la llevaría a la cárcel.

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