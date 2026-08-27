Daniela Cabral incumplió el arresto domiciliario

Arresto domiciliario en Punta del Este

Cabral cumple desde prisión domiciliaria desde mediados del año pasado en un apartamento del exclusivo edificio Imperiale de Punta del Este, imputada por el delito de estafa por su rol de directora de Conexión Ganadera, aunque los abogados de los damnificados entienden que debería ser formalizada por otros delitos, entre ellos el de lavado de activos, como los otros socios imputados, que la llevaría a la cárcel.