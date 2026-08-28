Oddone: "En cualquier escenario de crecimiento, salvo uno catastrófico, las metas fiscales se cumplen"

“Estamos trabajando para acelerar el crecimiento y generar mejores condiciones de inversión”, integrando “una gestión de las finanzas públicas responsable alineada a la restricción fiscal”, destacó. El gobierno va “a proteger” los cuatro objetivos de “seguridad, infancia, educación y situación de calle”, subrayó.

En la comisión parlamentaria el ministro destacó “la buena calidad de la discusión, con un interesante debate” sobre la unificación del sistema de transferencias “más allá de los juicios críticos, la oposición ha reflexionado sobre el tema”, valoró.

Sin aumentos

El gobierno no prevé modificaciones mayores al texto legislativo acordado, sino más bien a aspectos de la reglamentación administrativa. “Varios de los aspectos” que han sido manejados “pueden ser perfectamente considerados, por ejemplo el uso del efectivo o no para las transferencias”, expresó.

Consultado sobre la expectativa de las delegaciones que concurran al parlamento de acceder a mayor presupuesto el ministro aseguró “que no habrá aumento, porque no hay mensaje complementario”. Las reasignaciones “no están previstas” en virtud de “la media sanción al proyecto”, que implicó negociaciones con actores de la oposición.