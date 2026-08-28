Oddone: "En cualquier escenario de crecimiento, salvo uno catastrófico, las metas fiscales se cumplen"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se presentó junto al equipo económico del gobierno ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.
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Caras y Caretas Diario
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La reunión dió inicio al tratamiento formal de la Rendición de Cuentas en la Cámara Alta, luego de que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. El ministro aseguró que “la discusión sobre cuánto va a crecer la economía es instrumental”. El equipo económico tiene que garantizar que “en cualquier escenario de crecimiento, salvo uno catastrófico, las metas fiscales se cumplan”, expresó.
Al gobierno “los modelos de crecimiento” de la economía le dan una previsión al alza del 1,6% “basados en ciertos supuestos” y en el compromiso “de que las metas presupuestales se cumplan”, detalló. En caso de que el escenario económico sea muy diferente “haremos lo mismo que el año pasado, cuando pensábamos que íbamos a crecer 2,6% y crecimos 1,8”, sostuvo. Igualmente “las metas presupuestales se cumplieron”, evaluó.
“Estamos trabajando para acelerar el crecimiento y generar mejores condiciones de inversión”, integrando “una gestión de las finanzas públicas responsable alineada a la restricción fiscal”, destacó. El gobierno va “a proteger” los cuatro objetivos de “seguridad, infancia, educación y situación de calle”, subrayó.
En la comisión parlamentaria el ministro destacó “la buena calidad de la discusión, con un interesante debate” sobre la unificación del sistema de transferencias “más allá de los juicios críticos, la oposición ha reflexionado sobre el tema”, valoró.
Sin aumentos
El gobierno no prevé modificaciones mayores al texto legislativo acordado, sino más bien a aspectos de la reglamentación administrativa. “Varios de los aspectos” que han sido manejados “pueden ser perfectamente considerados, por ejemplo el uso del efectivo o no para las transferencias”, expresó.
Consultado sobre la expectativa de las delegaciones que concurran al parlamento de acceder a mayor presupuesto el ministro aseguró “que no habrá aumento, porque no hay mensaje complementario”. Las reasignaciones “no están previstas” en virtud de “la media sanción al proyecto”, que implicó negociaciones con actores de la oposición.