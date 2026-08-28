RedDentis apuesta a la sostenibilidad y la inteligencia artificial

RedDentis funciona como una empresa de triple impacto, Explicó: “Tiene obviamente la parte de sostenibilidad económica, como toda empresa, y como cooperativa que es, tiene también el otro pie, que es toda la sostenibilidad de los socios, la renovación de su plantel odontológico para que se perpetúe en el tiempo la cooperativa”.

En materia ambiental, el trabajo comenzó a tomar forma luego de la pandemia, cuando la organización identificó el impacto generado por el uso de materiales descartables. “Nos dimos cuenta que el exceso de material que generamos para hacer asistir, para hacer asistencia y la gran contaminación que generamos en esos dos años a nuestro planeta fue brutal por todos los plásticos, lo desechable que nos poníamos por el famoso coronavirus”, explicó.

Defensa ambiental

A partir de esa experiencia, comenzó a trabajar en una propuesta para incorporar criterios ambientales en los consultorios: “Empezamos a indagar en otras partes a ver qué propuestas había para el cuidado del ambiente y generamos unos requerimientos para hacer ecoconsultorios”.

El proyecto comenzó en 2023 y fue puesto en marcha en 2024. Entre los requerimientos se incorporaron medidas vinculadas al consumo de energía y agua. “Había que tener un cuidado en el consumo eléctrico, para lo cual tratamos de usar luces LED, ventanales importantes, hacer una asistencia en mayor cantidad de horas solares”, explicó.

También se establecieron criterios para reducir el consumo de agua y controlar los residuos que llegan al saneamiento. “Todos estos requerimientos los hemos enumerado y puesto en un manual”, señaló.

En 2025, el proyecto fue auditado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). En una jornada realizada en la Intendencia de Montevideo, RedDentis recibió ocho sellos correspondientes a ocho consultorios, distribuidos en los niveles 1 y 2 de la certificación. Pereiras Formigo explicó que el nivel 1 es básico, el nivel 2 moderado y el nivel 3 corresponde a la excelencia.

La presidenta de RedDentis señaló que el proyecto continuará y que la intención es extenderlo a más consultorios.

Inteligencia artificial

Otra de las líneas de trabajo de RedDentis es el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial destinada a facilitar la gestión cotidiana de los odontólogos. El proyecto se presentó ante la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), dentro del programa Bienes Públicos.

Pereiras Formigo aclaró que la herramienta no busca sustituir la formación profesional ni determinar tratamientos para los pacientes. “La inteligencia artificial que estamos generando ahora es una inteligencia en la cual ayuda, coayuda al odontólogo, pero no es una inteligencia artificial que me diga qué es lo que yo tengo que hacer en un paciente así, asá”, explicó.

El objetivo está vinculado a aspectos logísticos y administrativos de la actividad. La herramienta permitirá, entre otras funciones, buscar productos, reducir desplazamientos, consultar proveedores y acceder a información relacionada con trámites.

Su presentación está prevista para noviembre, durante un congreso internacional de la Asociación Odontológica del Uruguay.

Entre los objetivos para este año, la cooperativa prevé continuar con sus procesos de evaluación y certificación. La presidenta señaló que RedDentis se presentará por sexta vez ante el Instituto Nacional de Calidad y que ha obtenido cinco menciones y premios.

Adelantó que en octubre la cooperativa prevé presentarse a las normas ISO 9001 y realizar una evaluación vinculada a ese proceso.