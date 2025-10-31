FNC y Sellin impulsan a emprendoras con la cebada como protagonista

DSC00333 copia

Cebadas: capacitación y empoderamiento productivo

El programa CEBADAS, llevado adelante en alianza estratégica entre FNC y Sellin, nació con el objetivo de generar nuevas oportunidades y promover la inclusión de la harina de cebada en la producción artesanal. La iniciativa se centró en la profesionalización de mujeres emprendedoras del rubro gastronómico, enseñándoles la elaboración de productos a base de este cereal.

Según expresaron desde FNC, el programa tiene el propósito de "rescatar el valor nutritivo y sostenible de la cebada para transformarla en una herramienta de desarrollo y empoderamiento".

“Con CEBADAS buscamos empoderar a mujeres microproductoras del rubro panificados a través de la capacitación, la innovación y el uso de la harina de cebada como materia prima de alto valor nutricional para que mejoren su gestión productiva”. Enfatizó, además, la conexión esencial del proyecto con el corazón de su negocio: "La cebada es el alma de la cerveza, por ende, de nuestro negocio. Es un orgullo para nosotros que estas mujeres también hayan encontrado en la cebada el alma de su negocio”, expresó Jimena Pérez, gerente general de FNC.

Esta iniciativa, cofinanciamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), refleja el compromiso de FNC con la innovación sostenible y el desarrollo de capacidades locales.

Sobre la capacitación

El ciclo de formación se dividió en tres módulos y combinó encuentros presenciales y virtuales, brindando a las 19 participantes herramientas esenciales. Aprendieron el manejo clave de la harina de cebada malteada en panificados, el desarrollo de productos, técnicas para optimizar la productividad y la calidad. Además, se incluyeron conocimientos sobre celiaquía, reducción de la contaminación cruzada y estrategias para disminuir desperdicios.

En una segunda instancia, 12 de estas emprendedoras accedieron a una fase avanzada de tutoría y mentoría, enfocada en crear recetas propias usando harina de cebada malteada y mejorar sus procesos para ganar mayores oportunidades en el mercado.

Bondades de la cebada

Desde FNC explicaron que la elección de la cebada como ingrediente principal se debe a su gran versatilidad, que le permite múltiples usos más allá de la industria cervecera. Se posiciona como una alternativa saludable e innovadora en la panificación, enriqueciendo cada receta con sabor, textura y un importante valor nutricional.

Además, este producto, aporta fibra soluble que mejora la digestión, la salud intestinal y posee un bajo índice glucémico, siendo una excelente opción para quienes necesitan controlar sus niveles de azúcar en sangre. Contribuye al bienestar general y al buen funcionamiento del organismo gracias a su contenido en vitamina B, hierro y magnesio.

