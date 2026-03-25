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Empresariales Bimbo | distinción | empresas

Por décimo año consecutivo

Grupo Bimbo fue reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo

La compañía, que recientemente celebró su 80 aniversario, es la única empresa mexicana en obtener esta distinción durante diez años consecutivos, reflejo de su compromiso con la integridad, la ética, el cumplimiento y la gobernanza.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Grupo Bimbo, la empresa de panificación líder a nivel mundial, fue reconocida por Ethisphere como una de las Empresas Más Éticas del Mundo 2026, alcanzando así diez años consecutivos con esta distinción. Además, es la única empresa mexicana que ha logrado este reconocimiento de manera ininterrumpida durante una década.

Este reconocimiento distingue a las organizaciones que demuestran un liderazgo sobresaliente en prácticas de integridad, ética, cumplimiento y gobernanza. De acuerdo con Ethisphere, la evaluación se realiza a través de su metodología propietaria Ethics Quotient®, que considera elementos vinculados con el programa de ética y cumplimiento, la cultura organizacional y las prácticas de gobernanza de las empresas participantes.

En Grupo Bimbo, la ética no es solo un principio, es parte esencial de su manera de hacer empresa. Esta convicción se vive todos los días a través de una cultura organizacional sólida, sustentada en su filosofía y en su Regla de Oro: tratar a todas las personas con respeto, justicia, confianza y afecto. Este enfoque, impulsado desde los orígenes de la compañía por sus fundadores, guía su relación con colaboradores, clientes, proveedores, inversionistas y las comunidades donde tiene presencia.

Esta forma de entender la ética está estrechamente vinculada con el propósito de Grupo Bimbo de Alimentar un mundo mejor. Para la compañía, la integridad también se refleja en la manera en que toma decisiones todos los días, con una visión profundamente humana y de largo plazo, orientada a generar bienestar, transparencia y confianza para las familias y todos sus grupos de interés.

“Recibir este reconocimiento por décimo año consecutivo reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una cultura basada en la ética, la integridad y la transparencia. En Grupo Bimbo entendemos que actuar con integridad va más allá del cumplimiento: implica hacer y decir lo correcto en todo momento, con congruencia con nuestros valores, nuestra cultura y los compromisos públicos que hemos asumido a nivel global”, comentó Ignacio Stepancic, Líder Global de Cumplimiento Normativo en Grupo Bimbo.

La distinción de Ethisphere reconoce a compañías que colocan la ética en el centro de sus decisiones y operaciones, y que contribuyen a construir relaciones de confianza con sus grupos de interés. Grupo Bimbo ha sido reconocida de manera consecutiva desde hace una década lo que refleja una visión de largo plazo que entiende la integridad como un elemento indispensable para generar valor sustentable.

En la edición 2026, Ethisphere reconoció a 138 empresas de 17 países y 40 industrias, siendo Grupo Bimbo la única mexicana del sector de alimentos.

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