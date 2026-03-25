Grupo Bimbo fue reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo

Esta forma de entender la ética está estrechamente vinculada con el propósito de Grupo Bimbo de Alimentar un mundo mejor. Para la compañía, la integridad también se refleja en la manera en que toma decisiones todos los días, con una visión profundamente humana y de largo plazo, orientada a generar bienestar, transparencia y confianza para las familias y todos sus grupos de interés.

“Recibir este reconocimiento por décimo año consecutivo reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una cultura basada en la ética, la integridad y la transparencia. En Grupo Bimbo entendemos que actuar con integridad va más allá del cumplimiento: implica hacer y decir lo correcto en todo momento, con congruencia con nuestros valores, nuestra cultura y los compromisos públicos que hemos asumido a nivel global”, comentó Ignacio Stepancic, Líder Global de Cumplimiento Normativo en Grupo Bimbo.

La distinción de Ethisphere reconoce a compañías que colocan la ética en el centro de sus decisiones y operaciones, y que contribuyen a construir relaciones de confianza con sus grupos de interés. Grupo Bimbo ha sido reconocida de manera consecutiva desde hace una década lo que refleja una visión de largo plazo que entiende la integridad como un elemento indispensable para generar valor sustentable.

En la edición 2026, Ethisphere reconoció a 138 empresas de 17 países y 40 industrias, siendo Grupo Bimbo la única mexicana del sector de alimentos.