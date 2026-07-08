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Empresariales Innova Health | salud |

Ciencia, tecnología y humanismo

Inauguraron Innova Health, nuevo centro de salud integrativa en Camino de los Horneros

Con la participación de cerca de un centenar de invitados, quedó inaugurado Innova Health, un centro de salud integrativa ubicado en Camino de los Horneros 240.

DRA. ANA CAROLINA DUARTE - LORENA PONCE DE LEON - DR. DANIEL RADESCA-LIC. GRACIANA DUARTE -DRA. VIVIANA DIEPPA
DSC_7733 Dra Viviana Dieppa, Dra Carolina Duarte Agustina,Dra Agustina Mercat, Dra Andrea Guarnerio, Tec Gabriela Puupeiro
LUCIA PIENOVI- CLARITA RUIZ-SOFIA MONTESDEOCA- DANIELA CATIVELI KAREN GONZALEZ -
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Durante la ceremonia, la directora de Innova Health, la licenciada en Enfermería Karen González, destacó la misión del nuevo espacio: brindar una atención personalizada que combine la medicina tradicional con terapias complementarias, con el objetivo de acompañar a cada paciente desde una perspectiva integral.

El centro cuenta con un equipo interdisciplinario y propone un abordaje orientado al bienestar físico, mental y emocional, basado en la calidad profesional, la prevención y una mirada humana del cuidado de la salud.

En el marco de la inauguración, los profesionales realizaron recorridos guiados por las instalaciones y compartieron con los asistentes la filosofía del proyecto, que busca integrar ciencia, tecnología y humanismo para ofrecer nuevas formas de comprender y atender la salud.

La velada concluyó con un brindis, propuestas gastronómicas, sorteos y una presentación de arte en vivo, que aportó calidez y color a la fría noche invernal.

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