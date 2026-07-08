Durante la ceremonia, la directora de Innova Health, la licenciada en Enfermería Karen González, destacó la misión del nuevo espacio: brindar una atención personalizada que combine la medicina tradicional con terapias complementarias, con el objetivo de acompañar a cada paciente desde una perspectiva integral.
Ciencia, tecnología y humanismo
Inauguraron Innova Health, nuevo centro de salud integrativa en Camino de los Horneros
Con la participación de cerca de un centenar de invitados, quedó inaugurado Innova Health, un centro de salud integrativa ubicado en Camino de los Horneros 240.