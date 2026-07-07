El banco "favorito de los delincuentes" expresa su preocupación sobre Uruguay y América Latina

El 3 de julio del 2024 el prestigioso periódico británico Financial Times publicó una nota sobre el banco que tituló “Citi, el banco favorito de los delincuentes que blanquean dinero”.

La nota comienza diciendo que “Los narcotraficantes eligieron Citi para lavar dinero porque ven menos sólidos sus controles” y agrega “.que con diferentes operaciones, miembros del Cártel de Sinaloa usaron los cajeros automáticos para depositar millones de dólares en pequeñas cantidades por debajo de los 10.000 dólares en los que los bancos están obligados a informar al Departamento del Tesoro de E:UU”.

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) calcula que una la red criminal lavó al menos 50 millones de dólares. Si bien no hay requisitos de presentación de informes para las transacciones individuales, el patrón de los depósitos debería haber despertado sospechas en Citi, según un responsable de la DEA.

Citi se negó a comentar este caso específico, citando requisitos de secreto en torno a los informes de transacciones. Pero el banco asegura que tiene "políticas sólidas contra el lavado de dinero". "Cuando encontramos evidencia de tal actividad, lo notificamos a las autoridades y cooperamos plenamente con cualquier investigación a través de los procesos legales apropiados", añaden en la entidad”.

El 6 de julio del 2025 el principal organismo regulador de Singapur en materia de lucha contra el blanqueo de capitales impuso multas por un total de 21,5 millones de dólares a un grupo de instituciones financieras nacionales e internacionales, entre las que se incluyen Citibank, UBS y Julius Baer, vinculadas a un plan de blanqueo de capitales por valor de 2.300 millones de dólares.

En internet es posible encontrar centenares de notas de prensa sobre las actividades ilegales del Citibank durante por lo menos los últimos 40 años.

A fines de los 90 una Comisión Investigadora del Senado de los EE.UU elaboró un enorme informe sobre las actividades del Citibank, que en el Río de la Plata fue conocido como “las cajas de Lilita Carrió”, ya que la entonces legisladora argentina solicitó acceder ese informe que le llegó en 50 cajas de regular tamaño.

En el año 2001 y sobre la base de ese informe, el periodista argentino, residente en Miami, Andrés Oppenheimer publicó un libro que tituló “Ojos Vendados: EE.UU y el negocio de la corrupción en América Latina”.

El libro relata el papel del Citi en el lavado de dinero del Cártel de Juárez, incluso menciona como participe al Estudio Posadas, Posadas & Vecino en alguna operación en Uruguay.

Pero además aporta mucha información sobre el dinero de los cárteles colombianos; sobre la coima IBM-Banco de La Nación de Argentina y la corrupción menemista; sobre la corrupción de los ex presidentes mexicanos Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo; sobre el lavado de dinero de varios dictadores africanos y sobre las cuentas que tenía en el Citi el dictador paraguayo Alfredo Stroessner.

Toda esta extensa actividad delictiva del mayor banco estadounidense solo ha sido posible con la impunidad que le garantiza el gobierno de su país.

Gobierno que invade países para, presuntamente, combatir a los traficantes de drogas, pero permite que sus bancos guarden el dinero sucio.