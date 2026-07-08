Trump auguró más bombardeos de EEUU contra Irán en las próximas horas

Trump aseguró que acuerdo con Irán quedó "sin efecto"

En la misma jornada, Trump, afirmó que el memorando de entendimiento entre ambos países había quedado "sin efecto". Además, declaró que no le importa si no se reanudan las conversaciones con Teherán.

"Me da igual", afirmó a la prensa tras una pregunta al respecto, donde también tachó a los negociadores iraníes de "un montón de tipos mentirosos".

El inquilino de la Casa Blanca señaló que toda su vida, eso es todo lo que hace: negocios. "Toda mi vida, así es como me convertí en presidente, supongo. […] En todo lo que hice, tuve éxito. Y trato con estos tipos y les digo: esto es de otra escuela. Son unos mentirosos. Son unos tramposos. Son gente enferma", continuó.

Al volver a calificar a los dirigentes de la República Islámica de "malas personas", Trump manifestó que, francamente, no quiere "perder el tiempo con ellos".

Escalada: Irán respondió atacando bases de EEUU

El martes, aviones de las Fuerza Aérea de EEUU efectuaron una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de "imponerle" a la República Islámica "altos costos" por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

Medios iraníes reportaron explosiones en las ciudades portuarias de Sirik y Bandar Abbas, así como en la isla de Qeshm y en la de Jarg, donde se encuentra la infraestructura clave del petróleo iraní y desde la cual se gestiona el 90% del total de las exportaciones de crudo del país.

Por su parte, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabad, afirmó que Irán tomará medidas "decisivas" para salvaguardar la seguridad.

La ofensiva provocó una rápida respuesta de Irán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este miércoles que llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra 85 objetivos militares estadounidenses en bases de EEUU en Baréin.