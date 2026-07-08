Xavier (Inmujeres): "Tenemos insuficiencias que dificultan la gestión de nuestros servicios"

La red de atención a la violencia

Xavier detalló que Inmujeres cuenta actualmente con 35 servicios de asesoramiento y protección para mujeres víctimas de violencia en todo el país. "Trabajando sobre todo la no naturalización de la violencia, trabajando también los miedos que hay en situaciones de esa naturaleza", explicó sobre el enfoque de esos dispositivos.

A esa red se suman 20 servicios destinados a varones que portan tobilleras electrónicas, aunque reconoció que son pocos quienes llegan antes de que exista una situación de violencia.

El instituto también dispone de cinco casas de protección de funcionamiento permanente para mujeres junto a sus hijas e hijos, que asiste unas 368 personas al año, un 40% mujeres y un 60% niñeces que las acompañan.

Según explicó, las casas funcionan con distintos niveles de seguridad según el riesgo que enfrentan las víctimas. En los casos más graves, el lugar permanece confidencial, las mujeres son acompañadas incluso a los controles médicos y los niños reciben educación dentro del establecimiento para evitar cualquier contacto con el agresor.

Además, destacó que el sistema requiere una coordinación permanente con otros organismos del Estado. "Tenemos mucho vínculo con INAU, tenemos mucho vínculo con Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, con Poder Judicial y con Ministerio del Interior", señaló.

Las mujeres privadas de libertad

Durante la entrevista también fue consultada sobre la situación de las mujeres en el sistema penitenciario. Xavier sostuvo que se trata de una problemática que el instituto reconoce, aunque aclaró que actualmente no cuenta con capacidad para intervenir directamente. "No nos da para llegar a eso, y vaya si es todo un problema que reconocemos porque la tasa de prisionización de las mujeres, LUC [Ley de Urgente Consideración] mediante, se disparó", afirmó.

Como ejemplo, cuestionó las penas vinculadas al ingreso de drogas a los establecimientos carcelarios. "Esas mujeres están con esos cuatro años de prisión inescarcelable por entrar unos gramos de una droga que afuera es legal", dijo.

Aclaró que "nadie apela a la impunidad", pero planteó diferencias con otros casos de narcotráfico de gran escala. "Que una mujer esté cuatro años inescarcelable y que un señor que lo siguen llamando empresario, llevó dos toneladas y medio a Europa y puede estar en su casa domiciliaria, me hago cargo", expresó.

Recursos insuficientes

Xavier reconoció que el desarrollo institucional todavía es insuficiente para abordar todas las situaciones que afectan a las mujeres. "Nosotros no estamos pudiendo abarcar muchas situaciones que afectan a las mujeres y que nos gustaría trabajar, pero no tenemos suficiente equipo, no hay presupuesto para tanta cosa", afirmó.

Al hacer un balance de la gestión iniciada en marzo de 2025, destacó la reactivación de la institucionalidad de género dentro de la administración pública como uno de los principales avances.

Recordó que la ley de igualdad promueve la creación de unidades especializadas de género y sostuvo que su fortalecimiento permite ampliar el alcance de las políticas impulsadas por Inmujeres.

Entre los ejemplos mencionó la creación de la unidad de género del Instituto Nacional de Estadística (INE), remarcando la importancia de que exista "una perspectiva de esa naturaleza en el organismo que define los números estadísticos del país", ya que, según afirmó, "la política pública hay que basarla en evidencia". Y sumó: "Lo que no se le pone número, lo que no se le pone nombre, no existe y no lo podés visibilizar y modificar".

También destacó avances en otros organismos, como el Ministerio de Ganadería y la Cancillería, donde este año se presentó un plan de género.

Para Xavier, la incorporación de esta mirada debe contemplar además las otras desigualdades que atraviesan a las propias mujeres. "No sólo es la perspectiva de género, es la perspectiva de género interseccional", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que "una mujer afrodescendiente, pobre, del medio rural, tiene otras condiciones que no tiene la mujer blanca del centro de la capital, de buen nivel económico".

Presupuesto sin aumentos

Respecto de la actual Rendición de Cuentas, la presidenta de Inmujeres señaló que el organismo no sufrió recortes, pero tampoco obtuvo nuevos recursos.

Recordó que el presupuesto del instituto había aumentado cerca de un 40% el año anterior, aunque insistió en que ese incremento no alcanza para cubrir las necesidades existentes. "Sabíamos que no era suficiente y tenemos insuficiencias que dificultan la gestión de nuestros servicios", afirmó.

Explicó además que la atención directa no está a cargo de Inmujeres sino de organizaciones de la sociedad civil con las que el instituto mantiene convenios para gestionar los distintos servicios y las casas de protección. "Debería fluir los pagos y no, y para mí eso es un dolor constante", concluyó.