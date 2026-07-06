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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

Todo quieto

¿Qué pasa con las incorporaciones en Peñarol de cara al reinicio de la actividad?

Por el momento Peñarol contrató a Franco Rober y Leonel Jaime. Jonathan Rodríguez todavía no firmó con el mirasol.

Diego Aguirre espera algún refuerzo más para Peñarol.

Diego Aguirre espera algún refuerzo más para Peñarol.

 Gaston Britos / FocoUy
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El técnico de Peñarol Diego Aguirre sigue preparando el equipo para el próximo fin de semana, cuando el carbonero vuelva al Torneo Intermedio. Por el momento, el mirasol a incorporado dos jugadores: el zaguero Franco Romero y Leonel Jaime, extremo argentino de 19 años de River Plate de Argentina.

Si bien busca algún refuerzo más, el presidente Ignacio Ruglio dejó claro que lo primero es cerrar la incorporación de Jonathan Rodríguez. También trabajan en un extremo y un volante ofensivo, pero por el momento se avanzó poco al respecto.

Ruglio descartó en las últimas horas que Peñarol fuera por un lateral izquierdo, salvo que aparezca algo muy interesante.

El lateral derecho cubierto

Brian Barboza (18 años) es un jugador que será titular en este semestre y el recambio es Kevin Rodríguez (20), dijo días atrás Ignacio Ruglio tras la abrupta salida de Franco Escobar a Newell´s Old Boys. El decir que el lateral derecho de Peñarol estará cubierto por dos juveniles de la casa y no se saldrá a contratar en ese puesto.

Reactivan a Noble

El volante ofensivo de Deportivo Maldonado Maximiliano Noble interesa a Diego Aguirre y la dirigencia negocia condiciones. El presidente Ignacio Ruglio dijo que están hablando con la gente fernandina para tratar de llegar a un acuerdo.

El jugador que por el momento continúa en Peñarol es el colombiano Luis Miguel Angulo. Seguramente termine saliendo del mirasol, pero por ahora está disponible.

Lo concreto es que a pocos días del reinicio de la actividad, Peñarol apuesta más al plantel que conformó a principio de año que a los refuerzos que puedan llegar.

Si bien todavía hay tiempo y seguramente un par de jugadores más lleguen al equipo de Diego Aguirre, los presididos por Ruglio prefieren no apurarse, contratar bien y apostar al rico plantel que tiene con el regreso de varios futbolistas como Javier Cabrera, Eduardo Darias y en noviembre, Leonardo Fernández.

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