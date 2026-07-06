¿Qué pasa con las incorporaciones en Peñarol de cara al reinicio de la actividad?

El lateral derecho cubierto

Brian Barboza (18 años) es un jugador que será titular en este semestre y el recambio es Kevin Rodríguez (20), dijo días atrás Ignacio Ruglio tras la abrupta salida de Franco Escobar a Newell´s Old Boys. El decir que el lateral derecho de Peñarol estará cubierto por dos juveniles de la casa y no se saldrá a contratar en ese puesto.

Reactivan a Noble

El volante ofensivo de Deportivo Maldonado Maximiliano Noble interesa a Diego Aguirre y la dirigencia negocia condiciones. El presidente Ignacio Ruglio dijo que están hablando con la gente fernandina para tratar de llegar a un acuerdo.

El jugador que por el momento continúa en Peñarol es el colombiano Luis Miguel Angulo. Seguramente termine saliendo del mirasol, pero por ahora está disponible.

Lo concreto es que a pocos días del reinicio de la actividad, Peñarol apuesta más al plantel que conformó a principio de año que a los refuerzos que puedan llegar.

Si bien todavía hay tiempo y seguramente un par de jugadores más lleguen al equipo de Diego Aguirre, los presididos por Ruglio prefieren no apurarse, contratar bien y apostar al rico plantel que tiene con el regreso de varios futbolistas como Javier Cabrera, Eduardo Darias y en noviembre, Leonardo Fernández.