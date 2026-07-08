Orsi se comprometió con el Pit-Cnt a discutir la propuesta del 1%, confirmó Spilman

"Las cámaras que no están dispuestas a conversar una reducción son las cámaras de industria, las cámaras de comercio y también las rurales", afirmó al referirse a la propuesta de reducción de la jornada laboral.

La dirigente recordó que el Pit-Cnt lanzó recientemente una campaña sobre este tema porque entiende que los trabajadores deben contar con "más vida" y "más tiempo para vivir".

También insistió en la necesidad de regular el trabajo mediante plataformas digitales. "Eso nos está llevando a una precarización muy importante de este tipo de trabajo en nuestro país", advirtió.

Explicó que la discusión ya excede a aplicaciones conocidas como Uber o PedidosYa y alcanza a múltiples actividades económicas. "Hoy en día el mundo del trabajo ya se maneja con distintos tipos de plataforma en muchísimas cosas", indicó.

En ese sentido, valoró la reciente aprobación, en la Conferencia Internacional del Trabajo, de un convenio sobre trabajo en plataformas y sostuvo que sería positivo que Uruguay lo ratificara. "Nos parecería muy bueno si Uruguay de repente pudiera una vez más ser pionero de ratificación de un convenio de trabajo en plataforma".

Una Rendición de Cuentas "bien enfocada", pero insuficiente

Consultada sobre el proyecto de Rendición de Cuentas que comenzó su discusión parlamentaria, Spilman sostuvo que la central comparte parte de las prioridades fijadas por el gobierno, aunque considera insuficientes los recursos previstos. "La rendición de cuentas nos parece que está bien enfocada", afirmó, destacando especialmente el aumento de las transferencias destinadas a la infancia.

"Eso lo celebramos porque es uno de los planteos que realizamos en el diálogo y lo vemos materializado allí en la rendición", añadió. Sin embargo, aclaró que "si bien entendemos que no es una rendición de ajuste, es una rendición insuficiente para los problemas sociales que atraviesa hoy nuestro país". "Es la de la frazada corta", resumió.

Entre esos desafíos mencionó la pobreza infantil y los bajos salarios. "Seguimos teniendo un puñado grande de trabajadores y trabajadoras, casi 500 mil trabajadores y trabajadoras, que ahora son 28 mil pesistas", señaló.

Reforma tributaria y aporte del 1% más rico

Ante las problemáticas planteadas al presidente, Spilman volvió a defender la propuesta del Pit-Cnt de avanzar hacia un sistema tributario diferente que permita financiar políticas públicas. "Hay que pensar en un sistema tributario distinto al que tenemos", sostuvo.

La vicepresidenta de la central valoró la implementación del impuesto mínimo global, aunque consideró que eso no sustituye la propuesta sindical. "Nos parece importante que el 1% más rico, unas 20.000 personas en nuestra sociedad, puedan aportar un poquito más para empezar a trabajar y a subsanar un problema que es un problema social".

La dirigente sindical recordó que durante el diálogo social la central sindical acordó con el Poder Ejecutivo trasladar esa discusión al ámbito de la Estrategia Nacional de Desarrollo y afirmó que ese compromiso fue ratificado en la reunión con Orsi. "Nosotros lo dijimos y estuvo de acuerdo. El Poder Ejecutivo fue quien acordó con nosotros que vamos a discutir".

La dirigente sostuvo que, independientemente de las posiciones de otros actores políticos, la central sindical insistirá en esa discusión. "No se pueden discutir políticas públicas sin discutir financiamiento, no se puede discutir el rumbo del país sin discutir de dónde vamos a sacar la plata".

Inteligencia artificial y sesgos de género

Durante la entrevista, Spilman planteó además la necesidad de discutir el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y las desigualdades. "Hay que pensar muchísimo, porque hasta la inteligencia artificial tiene un sesgo de género", afirmó.

Como ejemplo, mencionó herramientas de selección de personal que, según dijo, favorecen a candidatos hombres aun cuando los antecedentes sean idénticos. "Lo que hace la inteligencia artificial, si no la trabajamos con seriedad, si no la regulamos también, es reproducir desigualdades que existen en la sociedad".

También cuestionó los perfiles de capacitación dirigidos a mujeres de menores ingresos. "A veces nos enojamos un poco cuando se habla de la capacitación, capacitación de las mujeres más pobres, que casi siempre las capacitamos o en cuidados o en servicios, nunca las capacitamos en TIC, nunca las capacitamos en algo que tenga una salida laboral, que no sea precarizadora".

Preocupación por los femicidios

Durante la reunión, la central también trasladó su preocupación por el incremento de los femicidios registrado en las últimas semanas, en un contexto de insuficiencia de recursos destinados a combatir la violencia basada en género. "Tenemos un promedio de 33 femicidios por año", mientras que existen "recortes en políticas públicas que tendrían que estar abocadas a trabajar en este sentido".

Como ejemplo, indicó que siguen faltando juzgados especializados en violencia de género en el interior del país. "Los compañeros del sindicato judicial nos decían que son necesarios 17 juzgados especializados, por lo menos en Uruguay, y este presupuesto no puede hacer ninguno".