Jubilación anticipada tendrá restricciones para los que se retiren a los 60 años

Ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, según consta en la versión taquigráfica, la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, advirtió: “Esta causal adelantada no sería compatible, si uno la utiliza antes de los 65 años, con el trabajo, que es una de las cosas que mitiga su utilización”.

Es decir que el gobierno tiene la intención de que la posibilidad que dio la última reforma de poder seguir trabajando después de la jubilación, no pueda ser usada por quienes elijan jubilarse de manera anticipada a los 60 años.

Promedio de retiro fue de 62,6 años

De esta manera, el gobierno espera que la utilización de esta causal “no alcance niveles elevados”, es decir, que esta disposición desaliente a los trabajadores a usarla.

Un documento elaborado por el BPS publicado en junio y que tuvo por objetivo cuantificar los efectos financieros y distributivos asociados a la incorporación de esta causal indica que en los últimos 10 años la edad promedio de retiro fue de 62,6 años y que a los 60 años se jubiló un 36%.

Se estima que la utilización de la casual anticipada puede llegar a 7.500 personas por año en 2050.