Peñarol acelera la llegada del media punta que quiere Aguirre

Peñarol busca por estas horas acelerar en las próximas horas por el media punta Maximiliano Noble, quien tiene 28 años y pertenece a Deportivo Maldonado.

El jugador, que cuenta con contrato vigente en el equipo fernandino hasta diciembre de 2027, tiene una cláusula de salida de 1.000.000 de dólares. El club del este del país espera que Peñarol ofrezca al menos la mitad de ese monto en la negociación.

Al futbolista le seduce enormemente la posibilidad de dar el salto al elenco carbonero y Deportivo Maldonado no le va a trancar el pase en caso de que los carboneros ofrezcan un monto de dinero considerable. Su salida no será posible a través de un préstamo.

Va por otro extremo

Diego Aguirre mantiene su postura: Maximiliano Noble es el jugador ideal para cambiar el ritmo en el último tercio de la cancha. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ya retomó los contactos directos con el representante del futbolista. La intención del club de Los Aromos es destrabar una salida que no se presenta sencilla.

El otro puesto que Aguirre ve prioritario reforzar es un extremo. Si bien no han surgido nombres, se está trabajando para poder incorporar un nuevo futbolista.

Finalmente, es probable que llegue un lateral zurdo. Si bien no hay nombres, Peñarol pretende reforzar esa zona del campo.

El once de Aguirre

Peñarol volverá este domingo al Torneo Intermedio tras el receso por el Mundial. El carbonero visitará a Racing desde la hora 18:30 en el estadio Centenario. El equipo de Aguirre llega a esta instancia del torneo como líder de la Serie A, habiendo conseguido resultados positivos, más allá de no haber brillado desde el juego.

El once para enfrentar al conjunto de Sayago sería con Washington Aguerre; Brian Barboza; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias y Abel Hernández.