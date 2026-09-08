Kiabi llega a Tres Cruces y consolida su presencia en Uruguay

La elección de Tres Cruces responde a un punto estratégico dentro del crecimiento de la compañía. Por su ubicación, accesibilidad y conexión entre Montevideo y distintos puntos del interior del país, permite ampliar el alcance de la marca y acercar su propuesta a un público amplio y diverso.

“Esta apertura es un paso muy importante para Kiabi en Uruguay. Llegamos al país en 2023 con mucha ilusión y hoy, tres años después, poder abrir nuestra segunda tienda demuestra que seguimos apostando por este mercado y por las familias uruguayas. Tres Cruces nos permite acercarnos a nuevos clientes y llevar nuestra propuesta de moda accesible para toda la familia a un público aún más amplio. Estamos muy contentos con este nuevo capítulo y, sobre todo, con todo lo que todavía tenemos por construir en Uruguay”, señaló Elisa Tabárez, Brand Manager de Kiabi.

Uruguay ocupa un lugar particular en la expansión internacional de la compañía: fue el primer país de Latinoamérica elegido por Kiabi para desarrollar su operación en la región. Desde su desembarco, la marca encontró una buena recepción entre los consumidores locales y avanzó en la adaptación de su propuesta a los hábitos y necesidades del mercado uruguayo.

Uno de los principales diferenciales de Kiabi es su concepto full family, que reúne en un mismo espacio alternativas para los distintos integrantes de la familia. A la variedad de categorías se suma una amplia propuesta de talles, que abarca desde prendas para bebés prematuros hasta 4XL en mujer y 7XL en hombre.

El local de Tres Cruces mantiene la identidad y el concepto internacional de la marca, con una distribución diseñada para facilitar el recorrido y permitir una identificación clara de las diferentes categorías. La propuesta fue adaptada a las características de una ubicación urbana y de alta circulación, buscando ofrecer una experiencia de compra simple, cómoda y accesible.

Desde su creación en Francia en 1978, Kiabi desarrolla su propuesta bajo la premisa de hacer que la moda sea accesible para toda la familia. Accesibilidad, variedad, inclusión, diseño y una buena relación calidad-precio forman parte de su posicionamiento, junto con el compromiso de avanzar hacia una moda más responsable y reducir su impacto ambiental.

Una estrategia de crecimiento en Uruguay

La apertura en Tres Cruces forma parte del plan de expansión de Kiabi en el mercado local. Tras la experiencia de sus primeros tres años en el país, la compañía proyecta continuar ampliando progresivamente su presencia y acercando la marca a nuevos públicos.

Como próximos pasos, Kiabi prevé inaugurar en noviembre una tienda en Punta del Este y, a principios de 2027, abrir un nuevo local en Aventura Shopping, en Sayago. Ambas aperturas forman parte de su estrategia de crecimiento en Uruguay, orientada a ampliar progresivamente su presencia y acercar la propuesta de la marca a nuevos públicos.

El objetivo de la compañía es consolidar su presencia en el país como una propuesta de moda accesible para toda la familia, ampliando su red de tiendas y fortaleciendo, al mismo tiempo, una experiencia cada vez más omnicanal.

La nueva tienda de Kiabi en Tres Cruces Shopping abre de domingo a jueves de 9:00 a 21:00 horas y los viernes y sábados de 9:00 a 22:00 horas.