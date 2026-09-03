Arcos Dorados presenta una nueva edición de su Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2025, en la que confirma el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en el marco de su Sustainability-Linked Bond, un bono financiero cuya tasa de interés está vinculada al cumplimiento de objetivos concretos de reducción de emisiones.
Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible
Arcos Dorados cumple el 100% de sus objetivos climáticos fijados para 2025
Menos emisiones, más energía renovable y avances en toda su cadena de valor: la compañía cumplió sus objetivos climáticos sobrepasando sus metas ambientales previstas para el 2025.