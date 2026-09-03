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Empresariales objetivos | 2025 |

Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible

Arcos Dorados cumple el 100% de sus objetivos climáticos fijados para 2025

Menos emisiones, más energía renovable y avances en toda su cadena de valor: la compañía cumplió sus objetivos climáticos sobrepasando sus metas ambientales previstas para el 2025.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Arcos Dorados presenta una nueva edición de su Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2025, en la que confirma el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en el marco de su Sustainability-Linked Bond, un bono financiero cuya tasa de interés está vinculada al cumplimiento de objetivos concretos de reducción de emisiones.

El resultado va más allá del compromiso original: mientras la compañía sumaba más de 300 nuevos restaurantes y lograba un fuerte crecimiento en ventas, redujo su huella de carbono superando los objetivos propuestos.

Entre los principales avances se destacan la reducción de emisiones, el crecimiento del uso de energía renovable y mejoras en toda su cadena de valor.

  • 100% de los objetivos climáticos para 2025 cumplidos.
  • -26,5% en emisiones directas de la operación, superando la meta original del 15%.
  • -16% en la huella de emisiones de la cadena de valor, superando la meta establecida del 10%.
  • Más del 98% de la energía utilizada en los restaurantes del país ya proviene de fuentes renovables —solar, eólica e hidroeléctrica—.
  • En Uruguay, la operación de sus 35 restaurantes ha alcanzado la recolección de 548,7 litros de aceite usado de cocina para su reconversión en biocombustibles.

"Este resultado es el reflejo de un trabajo consistente y de largo plazo, que integra nuestra estrategia de negocio con objetivos ambientales claros y medibles", afirmó Gabriel Serber, VP de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de Arcos Dorados. "Asumimos metas públicas, con seguimiento independiente, y hoy podemos decir que las cumplimos, generando algo que siempre buscamos: que sea bueno para el planeta, bueno para la sociedad, bueno para el negocio”.

Para más información sobre los impactos positivos de la estrategia socioambiental Receta del Futuro en Uruguay y la región, visita www.recetadelfuturo.com y www.arcosdorados.com.

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