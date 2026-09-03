Arcos Dorados cumple el 100% de sus objetivos climáticos fijados para 2025

100% de los objetivos climáticos para 2025 cumplidos.

de los objetivos climáticos para 2025 cumplidos. -26,5% en emisiones directas de la operación, superando la meta original del 15%.

en emisiones directas de la operación, superando la meta original del 15%. -16% en la huella de emisiones de la cadena de valor, superando la meta establecida del 10%.

en la huella de emisiones de la cadena de valor, superando la meta establecida del 10%. Más del 98% de la energía utilizada en los restaurantes del país ya proviene de fuentes renovables —solar, eólica e hidroeléctrica—.

de la energía utilizada en los restaurantes del país ya proviene de fuentes renovables —solar, eólica e hidroeléctrica—. En Uruguay, la operación de sus 35 restaurantes ha alcanzado la recolección de 548,7 litros de aceite usado de cocina para su reconversión en biocombustibles.

"Este resultado es el reflejo de un trabajo consistente y de largo plazo, que integra nuestra estrategia de negocio con objetivos ambientales claros y medibles", afirmó Gabriel Serber, VP de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de Arcos Dorados. "Asumimos metas públicas, con seguimiento independiente, y hoy podemos decir que las cumplimos, generando algo que siempre buscamos: que sea bueno para el planeta, bueno para la sociedad, bueno para el negocio”.

Para más información sobre los impactos positivos de la estrategia socioambiental Receta del Futuro en Uruguay y la región, visita www.recetadelfuturo.com y www.arcosdorados.com.