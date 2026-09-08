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Política Álvaro Delgado | Caram | Artigas

Cortocircuito blanco

Exintendente blanco cuestionó a Delgado por defender el nuevo cargo de Caram en Artigas

Álvaro Delgado resapaldó la designación de Caram en Artigas pero desde sus propias filas cuestionan las formas.

Delgado y Caram

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Por Redacción Caras y Caretas

El exintendente de Artigas del Partido Nacional, Julio Silveira, cuestionó públicamente las declaraciones del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, luego de que este defendiera la designación del también exintendente Pablo Caram como titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de dicho departamento.

El nombramiento fue dispuesto por el actual intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, tras la condena judicial impuesta a Caram por la omisión de denunciar delitos en el ejercicio de la función pública.

Dura réplica y cuestionamientos al argumento electoral

A través de una publicación en sus redes sociales, Silveira cruzó la postura de la conducción blanca y rechazó que el respaldo en las urnas constituya una atenuante para conductas delictivas. «Los votos no redimen el delito ni al delincuente», afirmó el exjefe departamental, al tiempo que cuestionó la justificación ética de la medida: «¿Una persona que no es honrada queda honrada porque lo votan?».

Asimismo, Silveira puso en duda las coordinaciones previas invocadas desde la dirigencia nacional: «¡Vergüenza! Nunca había oído hablar de que un intendente consulte al presidente del Directorio para hacer un nombramiento, salvo que sepa que eso daña al partido y quiera estar cubierto».

La posición del Directorio y la justificación del nombramiento

Las críticas de Silveira surgieron tras las declaraciones de Álvaro Delgado en el programa Punto de encuentro (Radio Universal), donde explicó que Soravilla le había informado previamente sobre la designación por tratarse de un cargo de confianza externo a la estructura directa de la comuna.

Delgado justificó el nombramiento señalando la experiencia técnica de Caram frente a emergencias climáticas pasadas y remarcó el cierre del proceso judicial: «Está bien, pero nadie está condenado de por vida. Tuvo su condena, su resolución judicial, la cumplió». Además, el titular del Directorio enfatizó que carece de potestades legales para vetar la decisión del intendente departamental.

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