Exintendente blanco cuestionó a Delgado por defender el nuevo cargo de Caram en Artigas

Asimismo, Silveira puso en duda las coordinaciones previas invocadas desde la dirigencia nacional: «¡Vergüenza! Nunca había oído hablar de que un intendente consulte al presidente del Directorio para hacer un nombramiento, salvo que sepa que eso daña al partido y quiera estar cubierto».

La posición del Directorio y la justificación del nombramiento

Las críticas de Silveira surgieron tras las declaraciones de Álvaro Delgado en el programa Punto de encuentro (Radio Universal), donde explicó que Soravilla le había informado previamente sobre la designación por tratarse de un cargo de confianza externo a la estructura directa de la comuna.

Delgado justificó el nombramiento señalando la experiencia técnica de Caram frente a emergencias climáticas pasadas y remarcó el cierre del proceso judicial: «Está bien, pero nadie está condenado de por vida. Tuvo su condena, su resolución judicial, la cumplió». Además, el titular del Directorio enfatizó que carece de potestades legales para vetar la decisión del intendente departamental.