El exintendente de Artigas del Partido Nacional, Julio Silveira, cuestionó públicamente las declaraciones del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, luego de que este defendiera la designación del también exintendente Pablo Caram como titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de dicho departamento.
Cortocircuito blanco
Exintendente blanco cuestionó a Delgado por defender el nuevo cargo de Caram en Artigas
Álvaro Delgado resapaldó la designación de Caram en Artigas pero desde sus propias filas cuestionan las formas.