Suspenden exposición de aves en la Expo Prado y descartan riesgos para el consumo de pollo y huevos

El ministro explicó que la enfermedad no se transmite a través de los alimentos y recordó que ambos productos pueden consumirse con normalidad, siempre que sean correctamente cocidos. "No tiene nada que ver ni el pollo ni el huevo", enfatizó.

Recomiendan evitar el contacto con aves enfermas

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a no manipular aves silvestres o domésticas que presenten síntomas como trastornos nerviosos, diarrea o que aparezcan muertas.

Asimismo, el MGAP recordó que la notificación inmediata de cualquier sospecha de influenza aviar es obligatoria y constituye un compromiso internacional asumido por Uruguay para facilitar el control sanitario y minimizar el impacto sobre la producción avícola nacional.