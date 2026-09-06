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Política Expo Prado |

Gripe Aviar

Suspenden exposición de aves en la Expo Prado y descartan riesgos para el consumo de pollo y huevos

El Gobierno suspendió la tradicional muestra avícola de la Expo Prado tras detectarse un caso de influenza aviar en Colonia.

Gripe aviar

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 Federico Gutierrez / FocoUy
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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó la suspensión de la tradicional exposición de aves de la Expo Prado, prevista entre el 11 y el 20 de setiembre, como parte de las medidas adoptadas tras la declaración de la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar.

La decisión fue anunciada por el ministro Alfredo Fratti luego de confirmarse la presencia del virus en un ave de traspatio en el departamento de Colonia. Como medida preventiva, quedó prohibido el transporte y tránsito de aves en todo el territorio nacional con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

El consumo de pollo y huevos es seguro

Fratti transmitió tranquilidad tanto a los productores como a los consumidores y aclaró que la influenza aviar no representa un riesgo para quienes consumen carne de pollo o huevos.

El ministro explicó que la enfermedad no se transmite a través de los alimentos y recordó que ambos productos pueden consumirse con normalidad, siempre que sean correctamente cocidos. "No tiene nada que ver ni el pollo ni el huevo", enfatizó.

Recomiendan evitar el contacto con aves enfermas

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a no manipular aves silvestres o domésticas que presenten síntomas como trastornos nerviosos, diarrea o que aparezcan muertas.

Asimismo, el MGAP recordó que la notificación inmediata de cualquier sospecha de influenza aviar es obligatoria y constituye un compromiso internacional asumido por Uruguay para facilitar el control sanitario y minimizar el impacto sobre la producción avícola nacional.

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