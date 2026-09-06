El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó la suspensión de la tradicional exposición de aves de la Expo Prado, prevista entre el 11 y el 20 de setiembre, como parte de las medidas adoptadas tras la declaración de la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar.
Gripe Aviar
Suspenden exposición de aves en la Expo Prado y descartan riesgos para el consumo de pollo y huevos
El Gobierno suspendió la tradicional muestra avícola de la Expo Prado tras detectarse un caso de influenza aviar en Colonia.