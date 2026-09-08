Castillo dijo que "el puerto no está en conflicto" y habló de la esencialidad

"Hemos intentado, hecho un esfuerzo por aclarar, esperemos que se comprenda qué significan los servicios esenciales", dijo. Castillo sostuvo que Uruguay se rige por la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto a la salud, la seguridad y la vida, y que "no implica directamente involucrado para un caso de una huelga, una situación de conflicto en la actividad portuaria, son cosas que después hay que ir valorando por su extensión y su implicancia".

El ministro indicó que la asamblea de trabajadores expresó su desacuerdo con la propuesta de la empresa en la última ronda de negociación y su aspiración a mantener las condiciones y beneficios en un convenio más corto (de cinco a dos años) como salida alternativa al conflicto.

Castillo también aclaró que el gobierno no ha descartado la posibilidad de evaluar la medida de esencialidad, pero remarcó que TCP no la ha solicitado. “Nunca nos negamos; el gobierno nunca lo ha negado, pero hay que decir que, además de la posición política, la empresa propiamente dicha nunca lo ha solicitado”, señaló.

Tomar con naturalidad la huelga

El subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, hizo una defensa del derecho a huelga y consideró que "hay que tomar con naturalidad" la "perturbación" que genera una medida de este tipo, en el marco del conflicto que se lleva adelante en el puerto de Montevideo entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores.

"La huelga más efectiva, nos guste o no nos guste, es aquella que causa mayor grado de perturbación. Y uso el término "perturbación» porque es el que emplea el Comité de Libertad Sindical cuando refiere a la huelga; dice que las huelgas causan perturbaciones", argumentó Barreto.

"Si no causa perturbación es una simple pérdida de tiempo y de salario. Genera sí un costo, genera un costo para las empresas y genera un costo también para los trabajadores y las trabajadoras, que son los que renuncian a su salario en regímenes como el nuestro. Por lo tanto, hay que tomar con naturalidad esto de la perturbación que genera la huelga", indicó y advirtió que esto no era una postura "ideológica" sino basada en una "concepción constitucional".