La comunidad de uruguayos residentes en el exterior elevó un reclamo urgente al presidente de la República, Yamandú Orsi, para solicitar la revisión del Decreto 281/022. Esta normativa, aprobada en agosto de 2022 durante la administración de Luis Lacalle Pou tras la controversia por la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, modificó el reglamento de emisión de documentos de viaje e introdujo un requisito que hoy genera severos perjuicios a miles de compatriotas.
Herencia herrerista
Uruguayos en el exterior denuncian perjuicios por decreto de Lacalle Pou y detenciones en EEUU
Los afectados señalan que el decreto de Lacalle Pou ha derivado en detenciones y deportaciones de uruguayos en EEUU.