Uruguayos en el exterior denuncian perjuicios por decreto de Lacalle Pou y detenciones en EEUU

El pedido de restitución normativa y apertura al diálogo

En la carta enviada al mandatario, los referentes de la diáspora argumentan que las fallas o irregularidades administrativas ocurridas en el pasado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores no deberían derivar en un castigo o perjuicio para los ciudadanos que viven en el extranjero. Por este motivo, solicitaron al Poder Ejecutivo derogar el Decreto 281/022 y restablecer el marco regulatorio fijado por el Decreto 129/014 de mayo de 2014, el cual garantizaba un procedimiento más ágil y accesible. Asimismo, enfatizaron la necesidad de abrir una mesa de diálogo permanente entre el Gobierno nacional y los consejos consultivos en el exterior.

La iniciativa cuenta con el respaldo y la firma de representantes de colectividades en distintas partes del mundo, como Patricia Artía (California), Nelcis O'Neill (Nueva Jersey), Rosana Araujo (Miami), Natalia Oliver (Massachusetts), Walter Zeballos (Copenhague), Jorge Agulla (Valencia), Jorge Eiris (Córdoba) y Virginia Cattaneo (Milán).