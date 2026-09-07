Alquileres con subsidio: ¿Cómo funciona el nuevo programa de acceso a viviendas del gobierno?

Alquileres con posibilidad de subsidio

El programa prevé que los hogares seleccionados puedan acceder a viviendas con alquileres cuyo valor estará determinado por la cantidad de dormitorios. Los topes establecidos son de 8 UR para viviendas de un dormitorio, 10 UR para dos dormitorios y 12 UR para tres dormitorios.

Además, quienes resulten adjudicatarios podrán acceder a un subsidio al alquiler, cuando corresponda. El beneficio se calculará considerando la diferencia entre el precio efectivo del arrendamiento y la proporción de los ingresos del hogar que deba destinarse al pago.

No será necesario realizar un trámite separado para solicitar el subsidio: su monto se determinará en el marco de la adjudicación.

La persona arrendataria deberá hacerse cargo de la parte del alquiler que le corresponda según el subsidio otorgado, además de los gastos comunes y otros costos vinculados al uso y conservación de la vivienda.

¿Quiénes pueden postularse?

El primer llamado establece dos grupos prioritarios.

Por un lado, podrán postularse hogares monoparentales, integrados por una persona adulta que tenga a su cargo niños, niñas o adolescentes y/o personas con discapacidad.

Por otro, están contemplados los jóvenes de 18 a 29 años que se encuentren dando sus primeros pasos hacia la autonomía residencial. Podrán hacerlo individualmente, en pareja o mediante grupos de convivencia de hasta cuatro personas.

Los requisitos específicos pueden variar según cada llamado. Entre otros aspectos, se establecerán los ingresos mínimos y máximos que deberá acreditar cada hogar.

Los requisitos generales

Para acceder al programa, las personas titulares deberán ser mayores de 18 años y cumplir una serie de condiciones.

Entre ellas, no deberán contar con un subsidio habitacional vigente otorgado por el Estado, ni registrar deudas con el MVOT o la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Tampoco podrán tener una calificación categoría 5 en la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU).

Otro de los requisitos será contar con ingresos dentro de los rangos establecidos según la cantidad de integrantes del hogar.

Los ingresos mínimos se fijan en 15 UR para todos los hogares, mientras que los máximos varían: 38 UR para un integrante, 48 UR para dos, 55 UR para tres, 60 UR para cuatro y 65 UR para hogares de cinco integrantes o más.

Contratos por dos años

Los contratos de alquiler tendrán una duración inicial de dos años y podrán renovarse por períodos sucesivos de igual duración, siempre que se mantengan las condiciones que permitieron la adjudicación de la vivienda.

El acceso se realizará mediante llamados públicos en los que se ofrecerán las viviendas disponibles en edificios del MVOT. Las personas interesadas podrán inscribirse a través de un trámite en línea o presencialmente en las oficinas del ministerio, con agenda previa.

En caso de que la cantidad de postulantes supere el número de viviendas disponibles, la adjudicación se definirá mediante sorteo público.

El programa constituye así una nueva modalidad de acceso a viviendas públicas en alquiler, con el objetivo de atender a sectores que, pese a contar con ingresos, encuentran dificultades para ingresar o permanecer en el mercado formal de arrendamientos.