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Sociedad barrio | Canelones | Paso Carrasco

Cuidado de espacios públicos

Tu Barrio Limpio llegó a Paso Carrasco para fortalecer la limpieza y la gestión de residuos

El Gobierno de Canelones puso en marcha el programa en el municipio con un operativo integral que busca erradicar basurales endémicos y promover la participación ciudadana.

Tu Barrio Limpio llegó a Paso Carrasco

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El programa Tu Barrio Limpio comenzó a implementarse en el Municipio de Paso Carrasco como parte de la estrategia del Gobierno de Canelones para fortalecer los servicios de limpieza y mejorar la gestión de residuos en el departamento. La iniciativa apunta a resolver problemáticas ambientales y fomentar el compromiso de los vecinos con el cuidado de los espacios públicos.

La integrante del equipo de la Dirección General de Gestión Ambiental, Noelia Díaz, explicó que el operativo se desarrolló de forma coordinada con la Dirección de Vivienda y OSE para responder a diversos reclamos vinculados a la presencia de basurales endémicos en distintos puntos de la localidad.

Para llevar adelante las tareas se desplegó un importante operativo que incluyó camiones, retroexcavadoras, equipos de barrido y personal especializado. Además de la limpieza, funcionarios recorrieron la zona para informar a la comunidad sobre las acciones del programa y promover la participación ciudadana en el mantenimiento de los espacios intervenidos.

Generar conciencia

Díaz destacó que el objetivo del plan no solo es atender la problemática inmediata, sino también generar conciencia sobre la correcta disposición de los residuos. "Es un trabajo en conjunto donde se atiende la problemática principal y se concientiza", señaló.

El programa Tu Barrio Limpio ya fue implementado en localidades como Las Piedras y Pando, y continuará expandiéndose a otros municipios del departamento. Desde el Gobierno de Canelones se busca consolidar un modelo de gestión ambiental que combine la mejora de los servicios públicos con la educación ambiental y la participación activa de la ciudadanía para construir barrios más limpios y sostenibles.

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