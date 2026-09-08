Tu Barrio Limpio llegó a Paso Carrasco para fortalecer la limpieza y la gestión de residuos

Generar conciencia

Díaz destacó que el objetivo del plan no solo es atender la problemática inmediata, sino también generar conciencia sobre la correcta disposición de los residuos. "Es un trabajo en conjunto donde se atiende la problemática principal y se concientiza", señaló.

El programa Tu Barrio Limpio ya fue implementado en localidades como Las Piedras y Pando, y continuará expandiéndose a otros municipios del departamento. Desde el Gobierno de Canelones se busca consolidar un modelo de gestión ambiental que combine la mejora de los servicios públicos con la educación ambiental y la participación activa de la ciudadanía para construir barrios más limpios y sostenibles.