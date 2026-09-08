El programa Tu Barrio Limpio comenzó a implementarse en el Municipio de Paso Carrasco como parte de la estrategia del Gobierno de Canelones para fortalecer los servicios de limpieza y mejorar la gestión de residuos en el departamento. La iniciativa apunta a resolver problemáticas ambientales y fomentar el compromiso de los vecinos con el cuidado de los espacios públicos.
Cuidado de espacios públicos
Tu Barrio Limpio llegó a Paso Carrasco para fortalecer la limpieza y la gestión de residuos
El Gobierno de Canelones puso en marcha el programa en el municipio con un operativo integral que busca erradicar basurales endémicos y promover la participación ciudadana.