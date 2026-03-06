Lourdes Rapalín: estrategia, liderazgo y bienestar integral en clave femenina

Incorporaron tecnología, profundizaron la personalización y trabajaron la fidelización desde la experiencia integral. La clave, sostiene Rapalín, fue entender que la sostenibilidad empresarial depende de generar valor real y medible. “No se trata de ofrecer más servicios, sino de ofrecer mejores procesos”.

Esa lógica también orienta los planes a futuro. En el corto plazo, profundizan programas personalizados y experiencias integrales. A mediano plazo, proyectan alianzas estratégicas, expansión selectiva y el desarrollo de instancias formativas vinculadas al sector wellness. La expansión aparece como consecuencia de una estructura ordenada. “Crecer sí, pero con planificación”, resume.

En el marco del 8 de marzo, su mirada se amplía hacia el lugar de las mujeres en el mundo empresarial. Ser empresaria en Uruguay, reconoce, implica liderar en un entorno donde persisten sesgos culturales. Aunque valora los avances en visibilidad y representación, advierte que todavía existen brechas en acceso a financiamiento, validación técnica y presencia en espacios de decisión.

Al mismo tiempo, percibe un momento de oportunidad. Observa cómo las mujeres profesionalizan sus redes, fortalecen su formación y ocupan espacios estratégicos con una concepción distinta del liderazgo. “Estamos redefiniendo el liderazgo hacia modelos más integrales y colaborativos”, sostiene. Se trata de transformar la manera de conducir.

En Bethel Spa, esa coherencia comienza puertas adentro. El equipo es mayoritariamente femenino y la política organizacional se basa en capacitación constante, protocolos claros y evaluación de desempeño. “El bienestar interno no puede ser un eslogan”, afirmó. Para Rapalín, la cultura organizacional es parte del servicio que luego se ofrece hacia afuera.

La capacitación ocupa un lugar central. En un sector históricamente atravesado por la informalidad, profesionalizar fue una decisión estratégica. La inversión apunta a la actualización técnica y a la formación humana. “La excelencia depende tanto del conocimiento como de la actitud y la ética profesional”. Esa combinación, explicó, es la que sostiene la reputación a largo plazo.

El crecimiento de la empresa fue paralelo a un proceso de evolución personal. Rapalín reconoció que dirigir durante más de dos décadas implica aprender a tomar decisiones complejas y a sostener la presión. “Tuve que diferenciar firmeza de dureza”, reflexionó. Liderar no significa endurecerse, hay que mantener claridad de rumbo incluso en contextos inciertos.

Para Lourdes, entre las decisiones más determinantes de su trayectoria está haber sostenido la visión en momentos difíciles y haber profesionalizado la gestión rodeándose de personas competentes. “El liderazgo no es hacerlo todo, hay que construir estructura”, afirmó. Delegar, confiar y medir resultados fueron aprendizajes fundamentales.

A las mujeres que hoy emprenden les transmitió un mensaje: “La autonomía económica empieza por la educación financiera y la planificación estratégica”. El mercado, advirtió, no recompensa la improvisación. Para ella, el empoderamiento está ligado a la preparación y a la capacidad de tomar decisiones informadas.