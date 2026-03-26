Nissan incorpora a su oferta la edición especial Magnite Dark Armour

Esta versión ofrece transmisión automática, una potencia de 99 Hp y hasta 152 Nm de torque gracias a su motor HRA0 1.0 turbo. Su caja de cambios XTRONIC-CVT de tercera generación cuenta con un amplio rango de marchas para un rendimiento fluido y mejor ahorro de combustible y una respuesta más ágil al acelerar.

A su vez, se beneficia del confort para los pasajeros que ya caracteriza al Nissan Magnite, como un amplio espacio en la cabina, mayor comodidad en los asientos y un baúl expandible de 336 a 690 litros al rebatir la fila de asientos trasera.

En cuanto a la seguridad, cuenta con seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina) y sistemas de seguridad activa como el control dinámico del vehículo (VDC), el control de tracción (TCS), el asistente de arranque en pendiente (HAS), el monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), entre otros.

“Nos entusiasma seguir ampliando nuestro portafolio local con esta edición especial del Magnite, luego de su llegada a Uruguay en 2025. Con Dark Armour buscamos ofrecer una opción estética distintiva, sin perder los beneficios que caracterizan al modelo y por los que las personas lo eligen”, sostuvo Andrés Ciccariello, gerente comercial de Nissan Uruguay.

Para conocer más sobre el modelo, se puede ingresar al sitio web oficial de Nissan Uruguay o a su perfil de Instagram.