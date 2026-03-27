Peugeot presentó el nuevo 308 GT Hybrid y refuerza su propuesta de conducción electrificada

El modelo incorpora un motor turbo de 145 HP con caja automática e-DCT de seis velocidades, asociado a una batería de 48V que permite mejorar la respuesta dinámica y reducir el consumo, alcanzando cifras cercanas a 4,7 litros cada 100 kilómetros . Este sistema de gestión inteligente no solo optimiza el rendimiento, sino que también contribuye a una conducción más eficiente y sustentable.
En materia de equipamiento, el 308 GT Hybrid presenta un paquete full que incluye avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), faros Matrix LED, sistema VisioPark 360 con cuatro cámaras, tablero digital 3D, pantalla central con i-Toggle programable y llantas de aleación de 18 pulgadas . A esto se suma su techo cielo y un interior diseñado para maximizar el confort y la experiencia a bordo.
Durante el evento se anunció además que el modelo estará disponible para test drive a partir de esta semana en el local de Peugeot en Car One, brindando al público la posibilidad de experimentar de primera mano sus prestaciones y tecnología.
El nuevo Peugeot 308 GT Hybrid ya se encuentra disponible en los showrooms de la marca y en concesionarios oficiales de todo el país, con un precio de lanzamiento desde USD 40.990. Se ofrece en seis colores: Negro, dos tonos de gris, blanco, rojo y un nuevo tono de azul.
Con este lanzamiento, Peugeot continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay, apostando por una movilidad más eficiente sin resignar el placer de conducción, en un modelo que combina diseño, innovación y versatilidad para el uso cotidiano.