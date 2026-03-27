Empresariales Peugeot | Hybrid |

Carrasco Lawn Tennis

Peugeot presentó el nuevo 308 GT Hybrid y refuerza su propuesta de conducción electrificada

El Peugeot 308 GT Hybrid se posiciona como un hatchback pensado para quienes buscan una experiencia de conducción dinámica y sofisticada.

Peugeot_NEW_308_GT_HEV-35
Por Redacción de Caras y Caretas

Con un evento exclusivo en la sede de Solymar de Carrasco Lawn Tennis, Sadar realizó el lanzamiento oficial del nuevo Peugeot 308 GT Hybrid en Uruguay. La presentación tuvo lugar el 24 de marzo de 2026 y reunió a más de 50 personas, entre prensa, concesionarios y amigos de la marca, quienes pudieron conocer en detalle este nuevo modelo que combina diseño, tecnología y eficiencia.

La instancia fue también una oportunidad para contextualizar el momento del mercado automotor local. José Luis Donagaray, director de la marca en Uruguay, abrió la presentación con un análisis de la evolución del sector, destacando el crecimiento sostenido de los vehículos electrificados, en un escenario donde los modelos a combustión continúan liderando en participación, pero ceden terreno año a año a nuevas tecnologías.

El Peugeot 308 GT Hybrid se posiciona como un hatchback pensado para quienes buscan una experiencia de conducción dinámica y sofisticada. Equipado con un motor híbrido de última generación, combina un impulsor térmico con asistencia eléctrica, permitiendo elegir entre tres modos de conducción: 100% eléctrico, híbrido o a combustión, optimizando el consumo y la eficiencia según cada situación.

El modelo incorpora un motor turbo de 145 HP con caja automática e-DCT de seis velocidades, asociado a una batería de 48V que permite mejorar la respuesta dinámica y reducir el consumo, alcanzando cifras cercanas a 4,7 litros cada 100 kilómetros . Este sistema de gestión inteligente no solo optimiza el rendimiento, sino que también contribuye a una conducción más eficiente y sustentable.

En materia de equipamiento, el 308 GT Hybrid presenta un paquete full que incluye avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), faros Matrix LED, sistema VisioPark 360 con cuatro cámaras, tablero digital 3D, pantalla central con i-Toggle programable y llantas de aleación de 18 pulgadas . A esto se suma su techo cielo y un interior diseñado para maximizar el confort y la experiencia a bordo.

Durante el evento se anunció además que el modelo estará disponible para test drive a partir de esta semana en el local de Peugeot en Car One, brindando al público la posibilidad de experimentar de primera mano sus prestaciones y tecnología.

El nuevo Peugeot 308 GT Hybrid ya se encuentra disponible en los showrooms de la marca y en concesionarios oficiales de todo el país, con un precio de lanzamiento desde USD 40.990. Se ofrece en seis colores: Negro, dos tonos de gris, blanco, rojo y un nuevo tono de azul.

Con este lanzamiento, Peugeot continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay, apostando por una movilidad más eficiente sin resignar el placer de conducción, en un modelo que combina diseño, innovación y versatilidad para el uso cotidiano.

