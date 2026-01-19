Renault amplía su propuesta de movilidad sustentable en Uruguay con la Kangoo E-Tech
El exclusivo automóvil, que llega al país con la nueva estética de la marca, es una solución sustentable que optimiza la logística urbana.
Ampliando su oferta en materia de movilidad sustentable, Renault, representada en Uruguay por Santa Rosa, presentó la Kangoo E-Tech 100% eléctrica, una van exclusiva de la que hay pocas unidades disponibles en el país, diseñada para el trabajo diario y para las operaciones que buscan combinar eficiencia, confort y cero emisiones.
Robusto, funcional y práctico, el modelo adopta la estética renovada de la marca, visible también en el nuevo emblema de Renault, y cuenta con una amplia apertura lateral de 1,45 metros, puertas delanteras con apertura de hasta 90°, asientos plegables y una partición giratoria que optimiza el espacio interior. Su capacidad de carga alcanza los 4,6 m³ y permite transportar hasta 800 kilos, facilitando el traslado de objetos de gran porte.
Impulsado por la tecnología E-Tech 100% eléctrica, Kangoo incorpora un motor de 90 kW (120 cv) y una batería de iones de litio de 45 kWh, que le otorgan una autonomía de hasta 300 kilómetros, según el ciclo americano FTP+HW. Esta configuración garantiza una conducción eficiente, silenciosa y sin emisiones contaminantes.
El modelo se entrega con un cable de carga de tres modos, compatible con estaciones de carga domésticas de 2.3, 3.7, 7.4 kW y estaciones públicas de hasta 80 kW, permitiendo adaptarse a la recarga en distintos entornos.
En materia de seguridad, Kangoo E-Tech ofrece airbags frontales y mampara de separación de carga con rejilla pivotante. A su vez, incorpora un innovador y sofisticado paquete de asistencias a la conducción, que incluye Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Sistema de Frenos ABS, Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y asistencia de arranque en pendiente.
La tecnología a bordo optimiza el traslado y la conducción con un sistema multimedia con pantalla táctil compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™, cámara y sensores de estacionamiento traseros y control de presión de neumáticos.
La Renault Kangoo E-Tech se posiciona como una solución estratégica para usuarios que buscan avanzar hacia la movilidad sustentable. El modelo, que cuenta con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros tanto en lo que refiere al vehículo como a la batería, tiene un precio de USD 46.000 y se encuentra disponible en el mercado uruguayo.