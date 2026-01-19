Renault amplía su propuesta de movilidad sustentable en Uruguay con la Kangoo E-Tech

El modelo se entrega con un cable de carga de tres modos, compatible con estaciones de carga domésticas de 2.3, 3.7, 7.4 kW y estaciones públicas de hasta 80 kW, permitiendo adaptarse a la recarga en distintos entornos.

R-DAM_1535432

En materia de seguridad, Kangoo E-Tech ofrece airbags frontales y mampara de separación de carga con rejilla pivotante. A su vez, incorpora un innovador y sofisticado paquete de asistencias a la conducción, que incluye Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Sistema de Frenos ABS, Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y asistencia de arranque en pendiente.

La tecnología a bordo optimiza el traslado y la conducción con un sistema multimedia con pantalla táctil compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™, cámara y sensores de estacionamiento traseros y control de presión de neumáticos.

La Renault Kangoo E-Tech se posiciona como una solución estratégica para usuarios que buscan avanzar hacia la movilidad sustentable. El modelo, que cuenta con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros tanto en lo que refiere al vehículo como a la batería, tiene un precio de USD 46.000 y se encuentra disponible en el mercado uruguayo.