Universidad de San Andrés presenta "Liderar sin manual: el poder del criterio"

Por su parte, Urcola es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, posee posgrados en Dirección de Empresas y cuenta con formación ejecutiva internacional en liderazgo y gestión educativa. Tiene más de dos décadas de trayectoria profesional orientada al desarrollo de talento, la consultoría organizacional y la dirección de programas de desarrollo directivo.

Durante el encuentro, los expositores propondrán una reflexión sobre las habilidades que marcarán la diferencia en los próximos años, enfocándose en el pensamiento crítico, gestión de la ambigüedad, liderazgo de equipos y adaptación al cambio. Además, pondrán en valor el potencial de las economías regionales como espacios de crecimiento, formación e impacto profesional.

La Universidad de San Andrés es una de las instituciones de educación superior privadas más prestigiosas de Argentina y de la región.

Abarca una oferta académica diversificada que incluye carreras de grado, maestrías, doctorados y programas de educación ejecutiva enfocados en áreas como negocios, economía, ciencias sociales, derecho, educación y humanidades.

Su modelo educativo prioriza el pensamiento crítico y la innovación pedagógica, y tiene una estrecha vinculación con el sector productivo y las organizaciones globales, promoviendo una red de graduados de alto impacto en el ámbito empresarial, público y académico de la región.

Este evento se da en el marco de la reciente alianza estratégica que la Universidad de San Andrés selló con la Universidad ORT Uruguay, para dictar en conjunto el Dual MBA UdeSA–ORT, una maestría ejecutiva que combina profesores, redes y experiencias de ambas escuelas de negocios y otorga una doble titulación (un título argentino y uno uruguayo).

De esta forma, dos de las mejores escuelas de negocios de América Latina conectan formación, negocios y networking a ambos lados del Río de la Plata.

Los interesados en participar en la conferencia se pueden inscribir en el sitio web: https://eventos.udesa.edu.ar/158582/detail/liderar-sin-manual-el-poder-del-criterio.html.