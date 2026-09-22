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Conferencia

Universidad de San Andrés presenta "Liderar sin manual: el poder del criterio"

La institución educativa argentina realizará una conferencia el miércoles 23 de setiembre, a las 18:30 horas, en el World Trade Center Montevideo.

Liderar sin manual, el poder del criterio
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Por Redacción de Caras y Caretas

En un contexto atravesado por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación constante de los negocios, el liderazgo sigue teniendo un componente esencialmente humano. Con el objetivo de profundizar en este tema, la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés (UdeSA) invita a participar de la conferencia “Liderar sin manual: el poder del criterio”, que se realizará el miércoles 23 de setiembre, a las 18:30 horas, en el World Trade Center Montevideo.

El evento contará con la presencia de los destacados oradores Daniel Serrot, director del MBA de la Universidad de San Andrés, y Ariel Urcola, director de Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés.

Con una extensa trayectoria laboral ejecutiva, habiendo liderado áreas de operaciones, estrategia y dirección general en empresas multinacionales de tecnología y consumo, Serrot es ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Por su parte, Urcola es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, posee posgrados en Dirección de Empresas y cuenta con formación ejecutiva internacional en liderazgo y gestión educativa. Tiene más de dos décadas de trayectoria profesional orientada al desarrollo de talento, la consultoría organizacional y la dirección de programas de desarrollo directivo.

Durante el encuentro, los expositores propondrán una reflexión sobre las habilidades que marcarán la diferencia en los próximos años, enfocándose en el pensamiento crítico, gestión de la ambigüedad, liderazgo de equipos y adaptación al cambio. Además, pondrán en valor el potencial de las economías regionales como espacios de crecimiento, formación e impacto profesional.

La Universidad de San Andrés es una de las instituciones de educación superior privadas más prestigiosas de Argentina y de la región.

Abarca una oferta académica diversificada que incluye carreras de grado, maestrías, doctorados y programas de educación ejecutiva enfocados en áreas como negocios, economía, ciencias sociales, derecho, educación y humanidades.

Su modelo educativo prioriza el pensamiento crítico y la innovación pedagógica, y tiene una estrecha vinculación con el sector productivo y las organizaciones globales, promoviendo una red de graduados de alto impacto en el ámbito empresarial, público y académico de la región.

Este evento se da en el marco de la reciente alianza estratégica que la Universidad de San Andrés selló con la Universidad ORT Uruguay, para dictar en conjunto el Dual MBA UdeSA–ORT, una maestría ejecutiva que combina profesores, redes y experiencias de ambas escuelas de negocios y otorga una doble titulación (un título argentino y uno uruguayo).

De esta forma, dos de las mejores escuelas de negocios de América Latina conectan formación, negocios y networking a ambos lados del Río de la Plata.

Los interesados en participar en la conferencia se pueden inscribir en el sitio web: https://eventos.udesa.edu.ar/158582/detail/liderar-sin-manual-el-poder-del-criterio.html.

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