Nuevocentro Shopping presentó el mayor banco de almacenamiento de energía del Uruguay

“Este es el ejemplo claro de un grupo con responsabilidad empresarial que tiene compromiso. Compartimos el interés común de que haya mayor calidad de vida para la ciudadanía. El primer combustible para Uruguay tiene que ser el ser más inteligente en cómo se gasta esa energía, porque le permite reinvertir a la empresa en temas más importantes o estratégicos. Nuevocentro está siendo pionera con esta dedición empresarial que sigue la política pública”, señaló la ministra Cardona.

Por su parte, Carlos Lecueder, integrante del directorio del centro comercial, indicó que Nuevocentro nació “con una inmensa apuesta, no solo de generar un lugar de compras y de negocio, sino sobre todo pensando en Montevideo y en generar nuevas centralidades. Hoy estamos hablando de eficiencia energética, de un mundo más verde. Desarrollamos este proyecto para que Nuevocentro no solo genere una buena experiencia de visita, sino también para cumplir nuestra obligación de ser eficientes frente a la sociedad”.

De esta manera, Nuevocentro Shopping da un nuevo paso en materia de eficiencia energética, una línea de trabajo asumida desde su construcción, implementando equipamiento de última generación y seguida a lo largo de los años en materia de gestión de residuos, iluminación y climatización, entre otros aspectos.

En la ampliación realizada en 2019, el centro comercial incorporó tecnología altamente eficiente y obtuvo la certificación de la norma internacional ISO 50001 de gestión de la energía en 2020, iniciativas que permitieron reducir el indicador global de consumo energético en un 50% y le valieron el Premio Nacional de Eficiencia Energética en 2021, otorgado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

En los últimos seis años, las mejoras implementadas en infraestructura y operativa permitieron a Nuevocentro Shopping ahorrar más de 1,8 millones de kWh, que se traduce en el consumo de 490 hogares durante un año. Asimismo, este ahorro implicó un beneficio ambiental en la reducción de los gases de efecto invernadero equivalente a 49,1 toneladas de CO2.

Para 2027, el centro comercial comenzará a trabajar en la implementación de la norma ISO 14064 para la medición y gestión de su huella de carbono, a modo de continuar sus esfuerzos por reducir el impacto ambiental.