¿Cuáles son los árboles que sustituirán a las palmeras en Bulevar Artigas y por qué fueron elegidos?

A su valor patrimonial y ambiental se le suma su impacto visual: entre el verano y principios del otoño, la copa del ibirapitá despliega una abundante floración de color amarillo intenso que transformará el paisaje de la arteria capitalina.

Tramo de ejecución de las obras

Los trabajos de forestación se encuentran en plena marcha y abarcarán el trazado de Bulevar Artigas comprendido en dos tramos principales:

Desde la calle Cuñapirú hasta el monumento a Luis Batlle Berres.

Desde el monumento a Luis Batlle Berres hasta la avenida Millán.

Con esta intervención, la comuna busca recuperar la cobertura vegetal de gran porte y ofrecer a peatones y conductores un nuevo entorno urbano más sustentable y amigable.