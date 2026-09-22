¿Cuáles son los árboles que sustituirán a las palmeras en Bulevar Artigas y por qué fueron elegidos?

La Intendencia de Montevideo dio inicio a la plantación árboles ejemplares de ibirapitá a lo largo de Bulevar Artigas, en el marco del plan de renovación del arbolado de la avenida tras el retiro de las palmeras que resultaron afectadas por la plaga del picudo rojo.
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La selección del ibirapitá responde a la amplitud del espacio de Bulevar Artigas y a las notables prestaciones estéticas y ambientales de esta especie nativa. Se trata de un árbol autóctono de gran porte que puede alcanzar los 20 metros de altura y desarrollar una copa frondosa, ideal para generar extensas zonas de sombra.
Identidad patrimonial y belleza paisajística
Conocido tradicionalmente como el "árbol de Artigas" por su fuerte vínculo histórico con el prócer José Gervasio Artigas, esta especie forma parte de la identidad de varios espacios públicos del país. En Montevideo, ya adorna avenidas emblemáticas como Libertador, Centenario, Italia y Dámaso Antonio Larrañaga.
A su valor patrimonial y ambiental se le suma su impacto visual: entre el verano y principios del otoño, la copa del ibirapitá despliega una abundante floración de color amarillo intenso que transformará el paisaje de la arteria capitalina.
Tramo de ejecución de las obras
Los trabajos de forestación se encuentran en plena marcha y abarcarán el trazado de Bulevar Artigas comprendido en dos tramos principales:
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Desde la calle Cuñapirú hasta el monumento a Luis Batlle Berres.
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Desde el monumento a Luis Batlle Berres hasta la avenida Millán.
Con esta intervención, la comuna busca recuperar la cobertura vegetal de gran porte y ofrecer a peatones y conductores un nuevo entorno urbano más sustentable y amigable.