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Lula, en velada advertencia a Trump, afirma que Brasil "no cabe en el patio de nadie"

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Lula condenó el genocidio israelí en Gaza y la intervención de EEUU en el continente.

Lula dejó en claro la postura de Brasil.

Lula dejó en claro la postura de Brasil.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este martes durante su discurso en el Debate General del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que Brasil "no cabe en el patio de nadie", en una referencia velada a las injerencias de EEUU en América Latina. Asimismo, reiteró su condena al genocidio israelí en Gaza.

"Brasil no cabe en el patio de nadie; necesitamos aliados con una agenda positiva que fomente el desarrollo", dijo, sin citar en ningún momento de forma directa a la administración de Donald Trump.

Lula asumió que en América Latina y el Caribe la proximidad geográfica con la mayor potencia militar del mundo es ineludible, sobre todo en un contexto de "recrudecimiento de tentaciones hegemónicas".

Aseguró que la democracia está de nuevo en jaque y que se está volviendo a ver "injerencia externa en procesos electorales".

"La división del mundo en zonas de influencia y las investidas neocoloniales por recursos estratégicos constituyen gestos anacrónicos", subrayó.

Venezuela, Nicaragua y Cuba

En este contexto, dijo que el pueblo venezolano merece definir su propio destino y que Nicaragua no resolverá sus problemas "impidiendo que la oposición dispute elecciones".

Respecto a Cuba, lamentó que el mundo asista estupefacto el "castigo colectivo" impuesto a diez millones de personas por un embargo económico y un cerco "ilegales", refiriéndose a las medidas históricas y recientes de EEUU contra la isla.

Condena al genocidio

En otro orden, no vaciló en tratar de "genocidio" a la actuación del Gobierno israelí en la Franja de Gaza. "Generaciones de palestinos cargarán el dolor del genocidio practicado por el Gobierno de Netanyahu en Gaza", afirmó.

También dijo que civiles israelíes pagarán el precio del radicalismo y de la intolerancia de los actos terroristas de Hamás.

Además, señaló que perseguir a la Corte Penal Internacional y a sus integrantes "es un estímulo" para que esos delitos queden impunes, y se solidarizó con la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, blanco de sanciones por parte de EEUU.

Crimen en Brasil

También habló del crimen organizado en Brasil, pero remarcó que no se externalizará la responsabilidad de defender las fronteras y que por leyes recién aprobadas los narcotraficantes tendrán penas superiores incluso al terrorismo.

Lula respondía así a la decisión tomada por EEUU meses atrás de clasificar a dos facciones de narcotraficantes brasileñas (el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital) como organizaciones terroristas.

La decisión fue duramente criticada por el Gobierno brasileño, que la consideró un pretexto para posibles injerencias en su territorio.

(Sputnik)

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