Urufarma inauguró moderno complejo industrial para la producción de medicamentos

El proyecto global implicó una inversión de US$ 36,5 millones, que incluyen US$ 6 millones destinados a la adquisición de equipamiento productivo europeo con la última tecnología disponible. Esta cifra se suma a otros US$ 40 millones que Urufarma ha invertido en el país desde el año 2010.

La propuesta empleará a 245 personas y se apuesta a seguir generando fuentes laborales en la medida que los productos ingresen a nuevos mercados.

En la actualidad la firma exporta productos a Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, entre otros, y con los medicamentos oncológicos se abre la posibilidad de acceder a otros países.

“Esta inversión muestra una clara visión a futuro, confiando en el país y generando más puestos de trabajo locales. Esto es posible gracias al conocimiento que Urufarma acumuló en el manejo de productos potentes desde la inauguración de la planta de medicamentos hormonales en el año 2012”, comentó el gerente general de la compañía, Fernando Moreira.

El ejecutivo añadió que unificar las operaciones contribuye a seguir cumpliendo con la regulación más avanzada de la industria, que requiere tener una planta industrial y laboratorio de control de calidad juntos.

Este fue uno de los objetivos de Urufarma desde que comenzó a utilizar su planta de productos hormonales, su principal línea de negocios, donde fabrica anticonceptivos y tratamientos de reemplazo hormonal con una participación en el mercado uruguayo del 65%.

En el diseño y desarrollo de este complejo, Urufarma se ha mantenido fiel a su compromiso con el medioambiente con la implementación de un sistema de gestión de eficiencia de la energía que permite optimizar su uso y reducir el impacto ambiental y ejecutar un mecanismo de mejora continua que ayuda a detectar nuevas oportunidades de eficiencia.

Una de las innovaciones implementadas fue la reingeniería del diseño de las manejadoras de aire para utilizar en la calefacción agua a 45°C, en lugar de entre 60 y 80°C, que es el estándar en la industria. Este cambio, sumado al uso de una bomba de calor, implica un ahorro del 80% en el consumo de energía.

La combinación de tecnologías es una solución innovadora que permite multiplicar el calor y alcanzar niveles de sostenibilidad y rendimiento excepcionales, superiores al 700%.

Las tres plantas que integran este complejo cuentan con equipamiento europeo de última generación que logra la máxima eficiencia y la mayor seguridad trabajando con procesos cerrados de fabricación. Incorporan, entre otras innovaciones, sistemas de presión de aire que permiten cuidar la calidad del producto, la salud de las personas y el ambiente.

Por otra parte, la moderna planta de productos oncológicos representa un gran paso para Urufarma y el país en general, porque allí se producirán los primeros medicamentos genéricos del mercado con moléculas específicas para las terapias oncológicas. “La fabricación local de estos fármacos traerá beneficios en la accesibilidad para los pacientes”, añadió el gerente general de la compañía.

Urufarma es una empresa innovadora en sus procesos y estricta en el cumplimiento de altos estándares de calidad en la industria farmacéutica en Uruguay, actualizándose constantemente de acuerdo con las últimas exigencias tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de los parámetros que maneja la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).