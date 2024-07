"Tenemos que lograr que el Frente Amplio consolide este crecimiento"

¿Qué lectura se hace, por el otro lado, de la baja participación en general en estas elecciones internas?

Bueno, hay varios temas. El tema más estructural es sin duda la pérdida de referencia de la política en la centralidad de la sociedad. No es un fenómeno local, es un fenómeno más regional e internacional y creo que las elecciones también están ubicadas en esa situación. De todas maneras, yo creo que habría que hacerle un monumento al que se le ocurrió hacer elecciones internas voluntarias en medio de los peores inviernos de los últimos años, porque la verdad que es bastante difícil lograr la decisión voluntaria en un momento tan complicado, no solamente del país, sino también del punto de vista climático. Si uno compara los niveles de participación en una elección, en este caso de rango primaria (no es una elección presidencial), comparado con otras elecciones del mismo rango en otros países, el nivel de participación es bastante alto. Estamos hablando casi de un 40 %, un 36 %. Pero bueno, comparado con la participación en los últimos años también se ha venido mermando y creo que el gran ausente fueron los votos de los sectores de los partidos tradicionales.

¿Pueden haber impactado los escándalos políticos del Gobierno?

Los votantes de los partidos trascendentes no se sintieron ni con ganas ni con fuerzas o entusiasmo de participar, y creo que hay un elemento importante (todavía no sabemos cuánto fue la caída): sabemos que casi 200 mil voluntades menos participaron tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional. Y bueno, creo que también indica parte de lo que es la realidad que se está viviendo hoy, sobre todo los partidos más importantes de la coalición. Porque, por un lado, en el Partido Nacional se terminó anunciando una fórmula el mismo día de la elección, que todavía nadie entiende cuál es el sentido, ni los propios ni ajenos. Una jugada bastante audaz con una persona que creo que no debe saber todavía ni dónde queda el baño en la sede del Partido Nacional, menos conoce la marcha de Tres Árboles. Y que además hasta hace muy poco integraba los sectores más radicales del Pit-Cnt que, entre otras cosas, promovían la derogación de toda la Ley de Urgente Consideración. Y por otro lado, en el Partido Colorado ganó uno de sus tres candidatos que no conoce ni la fecha de fundación del Partido Colorado y que habló muy poco o casi que no dijo una palabra sobre las principales figuras y sobre todo acerca de la visión histórica del Partido Colorado con Batlle y Ordóñez a la cabeza.

Sin duda creo que hay un escenario donde el Frente Amplio se da una oportunidad de poder seguir tendiendo puentes a esos ciudadanos blancos, colorados, cabildantes, que no se sienten representados por las estructuras o por los dirigentes actuales de esos partidos políticos y sobre todo sus fórmulas electorales. Recoger lo mejor de muchos uruguayos y uruguayas que también están mirando con cierta mirada crítica los resultados de este Gobierno. Creo que muchos de esos uruguayos se sienten defraudados o estafados por el propio Gobierno y creo que también eso es parte de la baja participación, o poco entusiasmo para poder participar en la continuidad electoral.

Tampoco tenemos muy claro si el pedido de que Luis Lacalle encabece todas las listas incluye las del Partido Colorado.

La buena votación de Yamandú Orsi y en particular del Movimiento de Participación Popular, ¿considera que viene de la mano de haber logrado la construcción política de la imagen de Yamandú Orsi o todavía sigue pesando la imagen de Mujica?

Nosotros (el MPP) hicimos un congreso hace un par de años y analizamos, entre otras cosas, las principales problemáticas que está viendo nuestro país y cuáles eran por lo menos los principales desafíos que tenía por delante una fuerza política de izquierda que integra el Frente Amplio, que siempre ha hecho una contribución importante para que la herramienta Frente Amplio pueda ser uno de los principales partidos políticos a nivel electoral. Y parte del análisis que nosotros veíamos era que era necesario también empezar a trabajar públicamente con compañeros y compañeras que puedan empezar también, en el escenario público, a sintetizar parte de esas luchas que la sociedad venía viviendo en retrocesos en materia de derechos y sobre todo recortes presupuestarios y recortes de la vida de los ciudadanos y ciudadanas en un contexto donde el Uruguay está viviendo el peor retroceso democrático en los últimos 20 años. Y creo que eso fue un acierto porque en realidad nos permitió, por un lado, presentar y convidar a un conjunto de sectores políticos de uno de nuestros mejores referentes que ha hecho una experiencia muy importante en materia de gestión en la Intendencia de Canelones, y quizás era poco conocido en su momento a nivel nacional, y también nos permitió posicionarnos junto con una campaña muy importante que hicimos nosotros en 2019 a nivel capilar. Nosotros recorrimos más de 10 veces el Uruguay desde octubre del año pasado hasta aquí, una campaña bastante larga, realizada a la vieja forma de Pepe Mujica, recorrimos tanto las ciudades capitales como las principales localidades y la localidad más alejada de las principales capitales del interior del país. Nos permitió también ir por lo menos informando acerca de este proceso electoral e informando acerca de las principales propuestas y conociendo al candidato. Y creo que Yamandú en sus recorridas y en su campaña como candidato logró ir consolidando esas expectativas que la ciudadanía tenía puesta en esa figura y eso dio por creces una campaña que empezó de menos a más y hoy terminó consolidando un liderazgo muy importante que tiene una mirada integral del Uruguay, que trata de tender puentes hacia determinados sectores sociales y políticos, que trata de poner la bandera de la honestidad y de la sobriedad republicana en un contexto donde el Uruguay está pasando situaciones muy complejas desde el punto de vista de la ética y la función pública y no solamente desde el punto de vista de la corrupción, que sin duda es muy sentido por la ciudadanía. Y además también pone en perspectiva algunos de los principales desafíos que tiene el Uruguay por delante, que tienen que ver con su excepción internacional, con cómo produce y puede comercializar mejor sus productos a nivel internacional y nacional, cómo se genera más trabajo de calidad en nuestro país, la inversión pública y la inversión privada, la necesidad de fortalecer los procesos de las inversiones de las empresas públicas, es decir, la necesidad de acercar el interior y sobre todo unir al Uruguay para cambiar el país. Creo que son por lo menos ejes muy importantes que seguramente van a ser parte de las miradas que se van a poner ahora en esta nueva etapa. Y creo que eso terminó sintetizando en una importante votación para Yamandú Orsi que logró casi el 60 % de los votos de los frenteamplistas.

Después, un importante aporte que hizo la 609, con casi el 50 % de los votos que recogió la candidatura y el trabajo de un conjunto de sectores y agrupaciones políticas que también aportaron de manera significativa en la construcción y sobre todo en el resultado. Y creo que esto también fue un broche de oro porque nos permitió el mismo día de la propia elección conocer los resultados, tener una fórmula que condensa al conjunto de la mirada de los frenteamplistas, una fórmula muy potente que tiene a Yamandú y a Carolina como máximas expresiones por lo menos de los liderazgos emergentes que tiene el Frente Amplio hoy y que sin duda nos reposicionan en el escenario nacional con una potente expectativa muy importante y creo que también hay que recogerla.

Creo que la principal enseñanza o mensaje que nos pasaron los frenteamplistas en esta campaña es que no hay derecho al fracaso y a la equivocación. Aquí tenemos todos una responsabilidad mayor de tratar de lograr que el Frente Amplio pueda consolidar un proceso de crecimiento electoral que pueda ir generando no solamente una de las letras que sintetizan su nombre, el Frente, sino también la otra parte de su nombre, el Amplio, para poder tener un frente que sea bien amplio y que permita seguir contribuyendo a que los uruguayos y uruguayas tengan una herramienta que represente sus expectativas de mejora y sobre todo de un proyecto de nación para todos.