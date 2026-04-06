Denunciaron a Ezquerra por adulteración de documento en conflicto por cargo

En ese sentido, señaló que la Constitución y la ley orgánica municipal establecen que la Junta tiene autonomía para resolver sus asuntos internos y designar a sus funcionarios, por lo que entiende que el intendente no podía vetar esa resolución. Según afirmó, la norma aprobada por la Junta era de carácter interno y no una norma general departamental.

“El intendente no puede vetar, entre otras cosas, las normas internas de funcionamiento del cuerpo, ya están vedadas, la ley lo establece”, afirmó.

¿Por qué se denuncia adulteración?

El edil sostuvo que la denuncia penal se basa en la presunta alteración del texto de la norma enviada al Ejecutivo. Según relató, el artículo tercero aprobado por la Junta establecía que la resolución debía comunicarse y notificarse de forma inmediata, pero el documento que finalmente se envió al intendente contenía una redacción distinta que habilitaba su promulgación y eventual veto.

Martínez afirmó que el cuerpo legislativo no resolvió enviar la norma al Ejecutivo para su promulgación y que la modificación del texto habría permitido que el intendente interviniera en una resolución que, a su entender, era exclusivamente interna de la Junta.

El edil señaló que no se sabe con certeza quién modificó el documento, pero indicó que existen indicios sobre lo ocurrido y que la investigación judicial deberá determinar responsabilidades. En ese sentido, advirtió que no se descarta que otras personas puedan ser citadas en la causa, que comienza a investigarse este martes. “Nosotros no sabemos exactamente quién lo cambió”, afirmó, y agregó que “lo concreto es que el texto de la norma en su artículo tercero decía comuníquese en forma inmediata, notifíquese y la mesa del cuerpo envía al intendente departamental una norma con un artículo tercero que no era el mismo”.

Asimismo, sostuvo que la situación generó un conflicto institucional porque, a su entender, la Junta Departamental perdió históricamente capacidad de contralor sobre el Ejecutivo departamental, y que la modificación de la forma de designación del secretario general apuntaba justamente a equilibrar ese poder.