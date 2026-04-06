BPS: estadías vacacionales para jubilados en todo el país

El catálogo de centros vacacionales incluye una amplia variedad de opciones en diferentes departamentos, combinando propuestas de descanso, naturaleza y termalismo.

Entre los principales destinos se destacan:

Hotel Argentino

Hotel Tamariz

Hotel Genovés

Hotel del Lago

Posada del Navegante

Gran Hotel Fray Bentos

Gran Hotel Brisas del Hum

Hotel Parque Oceánico

Brisas del Río Apart Hotel

Parque de Minas

Colonia de Vacaciones Martín O. Machiñena

Las estadías suelen oscilar entre 2 y 6 noches, dependiendo del establecimiento, y están sujetas a disponibilidad.

Costos y servicios

Las tarifas varían según el destino, la capacidad de la habitación y el régimen de comidas (desayuno, media pensión o pensión completa). En general, los precios para pasivos parten desde aproximadamente $1.500 por noche y pueden superar los $4.000 en opciones con mayor nivel de servicios.

Los alojamientos incluyen servicios como WiFi, limpieza diaria, ropa de cama y, en muchos casos, piscinas, actividades recreativas o acceso a entornos naturales.

Cómo reservar

Las reservas deben realizarse entre el 1.º y el 20 de cada mes para viajar al mes siguiente. En el caso de la colonia de Raigón, el trámite requiere una anticipación de dos meses.

El proceso puede hacerse de tres formas:

En línea, mediante usuario personal del BPS

Por correo electrónico, enviando formularios y documentación

Presencial, con agenda previa

Cada titular puede incluir hasta cinco personas por reserva, presentando la documentación correspondiente.

Un programa de acceso al turismo

El sistema de turismo social del BPS busca facilitar el acceso al descanso y la recreación para sectores que, de otro modo, tendrían mayores dificultades para viajar. La diversidad de destinos y precios permite adaptar la experiencia a distintas posibilidades económicas, manteniendo estándares básicos de servicio en todo el país.