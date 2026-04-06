BPS: estadías vacacionales para jubilados en todo el país

El Banco de Previsión Social (BPS) mantiene vigente su programa de turismo social, que permite a jubilados y pensionistas acceder a estadías vacacionales a precios accesibles en distintos puntos del país.
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La propuesta está dirigida principalmente a personas mayores de 55 años, aunque también incluye a otros colectivos como personas con discapacidad integradas a organizaciones, funcionarios del organismo y grupos de instituciones públicas o privadas bajo convenio.
Destinos disponibles en todo el país
El catálogo de centros vacacionales incluye una amplia variedad de opciones en diferentes departamentos, combinando propuestas de descanso, naturaleza y termalismo.
Entre los principales destinos se destacan:
- Hotel Argentino
- Hotel Tamariz
- Hotel Genovés
- Hotel del Lago
- Posada del Navegante
- Gran Hotel Fray Bentos
- Gran Hotel Brisas del Hum
- Hotel Parque Oceánico
- Brisas del Río Apart Hotel
- Parque de Minas
- Colonia de Vacaciones Martín O. Machiñena
Las estadías suelen oscilar entre 2 y 6 noches, dependiendo del establecimiento, y están sujetas a disponibilidad.
Costos y servicios
Las tarifas varían según el destino, la capacidad de la habitación y el régimen de comidas (desayuno, media pensión o pensión completa). En general, los precios para pasivos parten desde aproximadamente $1.500 por noche y pueden superar los $4.000 en opciones con mayor nivel de servicios.
Los alojamientos incluyen servicios como WiFi, limpieza diaria, ropa de cama y, en muchos casos, piscinas, actividades recreativas o acceso a entornos naturales.
Cómo reservar
Las reservas deben realizarse entre el 1.º y el 20 de cada mes para viajar al mes siguiente. En el caso de la colonia de Raigón, el trámite requiere una anticipación de dos meses.
El proceso puede hacerse de tres formas:
- En línea, mediante usuario personal del BPS
- Por correo electrónico, enviando formularios y documentación
- Presencial, con agenda previa
Cada titular puede incluir hasta cinco personas por reserva, presentando la documentación correspondiente.
Un programa de acceso al turismo
El sistema de turismo social del BPS busca facilitar el acceso al descanso y la recreación para sectores que, de otro modo, tendrían mayores dificultades para viajar. La diversidad de destinos y precios permite adaptar la experiencia a distintas posibilidades económicas, manteniendo estándares básicos de servicio en todo el país.