Liverpool y Wanderers recibirán a Nacional y Peñarol en el Centenario: ¿Cuál es el motivo?

La Mesa Ejecutiva de la Primera División comienza a ultimar detalles de lo que serán las fechas 12 y 13 del Torneo Apertura. Liverpool y Wanderers confirmaron que sus partidos ante Nacional y Peñarol respectivamente, serán en el Estadio Centenario.
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Según explicó el vicepresidente de Wanderers, Andrés Alonso, a Caras y Caretas, la próxima semana comenzarán a resembrar el césped del Parque Viera. Contó que el ingeniero Pareja les solicitó no disputar encuentros durante dos semanas para preservar la siembra y no perjudicar el campo de juego.
Hay que recordar que Liverpool juega de local en el Parque Viera, por lo que fijó el Estadio Centenario para enfrentar a Nacional. El partido quedó fijado para el domingo 19 de abril a las 19:30 horas.
A su vez, el siguiente fin de semana Wanderers será local ante Peñarol, encuentro que también se jugará en el Centenario pero que aún no tiene los detalles fijados.