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Sociedad

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Siniestralidad en Semana de Turismo: hubo 12 fallecidos en accidentes de tránsito

Datos proporcionados por la Unasev indican que en la Semana de Turismo se registraron 444 siniestros y hubo 12 fallecidos.

Unasev dio los datos de la siniestralidad durante Semana de Turismo.

Unasev dio los datos de la siniestralidad durante Semana de Turismo.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Semana de Turismo registró un aumento en el número de fallecidos en siniestros de tránsito y un descenso en la cantidad de accidentes y lesionados, según in formó este lunes la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). En promedio se lesionaron 68 personas por día.

Hubo 12 fallecimientos y se registraron 444 siniestros; ocho de los fallecidos eran motociclistas

De acuerdo a los datos presentados por la Unasev, de carácter de preliminar, indican que en el periodo considerado se registraron 444 siniestros de tránsito.

Resultaron lesionadas un total de 608 personas, de las cuales 501 fueron heridos leves, 95 heridos graves y 12 fallecieron.

En promedio se lesionaron 68 personas por día durante el período de estudio considerando heridas de toda entidad.

Los fallecidos según la jurisdicción han sido: cuatro en jurisdicción departamental y ocho en jurisdicción nacional.

En cuanto al momento de fallecimiento, agrega la Unasev, nueve personas fallecieron en el lugar del siniestro mientras que los tres restantes fallecen en el centro de asistencia.

Ocho de los 12 fallecidos eran usuarios vulnerables (motociclistas). Nueve eran hombres.

Unasev y la realidad uruguaya

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera, dijo a Radio Montecarlo que en comparación con el año pasado hubo un descenso en la cantidad de siniestros y de lesionados y un aumento en la cantidad de fallecidos.

“Desde la perspectiva estadística, estamos dentro de los números de la realidad uruguaya”, sostuvo.

Agregó que desde 2020 hay un incremento sostenido de los siniestros de tránsito y lesionados.

Respecto a los fallecimientos, sostuvo que durante los últimos tres años aumentaron, pese a que se venía de un período de estancamiento.

Para ello, Unasev trazó siete líneas estratégicas para este período que pretenden mejorar estas cifras y la seguridad vial en Uruguay.

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