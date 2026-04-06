Trump eleva el tono: Irán "podría quedar destruido en una sola noche"

A su vez, el mandatario anunció el domingo que el 7 de abril sería el "Día de las Centrales Eléctricas y el Puente" si Teherán no reabría el estrecho al tráfico comercial.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró que Teherán había preparado una respuesta a las propuestas de los mediadores para un alto el fuego con EEUU.

Trump y Ormuz

A una pregunta sobre si cerraría un acuerdo que no incluya la reapertura del estrecho de Ormuz, Trump calificó esta meta como "una prioridad muy grande".

"Diría que es una prioridad muy grande", afirmó Trump, añadiendo que el cierre del estrecho es un escenario "algo diferente" a otros.

"Podemos bombardearlos hasta el cansancio. Podemos dejarlos fuera de combate", dijo. "Pero para cerrar el estrecho, solo necesitas un terrorista que, de alguna manera, tenga un camión cargado, porque puedes llevarlas en camiones, camiones grandes, una mina acuática, tirarla al agua", añadió.

Respuesta de Irán

Paralelamente, según la agencia estatal iraní IRNA, la nación persa ha enviado a Washington su propuesta para poner fin al conflicto. El texto de la iniciativa, que consta de 10 párrafos, rechaza un alto el fuego, pero enfatiza la necesidad del fin definitivo de la guerra, respetando las consideraciones iraníes.

La respuesta incluye una serie de demandas iraníes, entre ellas, el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones.

El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, incluyendo Teherán, causando daños y víctimas civiles, y la República Islámica respondió atacando territorio hebreo e instalaciones militares norteamericanas en Oriente Medio.

(En base a Sputnik y RT)