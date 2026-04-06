Irán expulsó un gran buque de guerra de EEUU con más de 5 mil soldados a bordo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/iribnews_irib/status/2041112403539071223&partner=&hide_thread=false Iran Forces: The USS Tripoli LHA-7, with 5,000 sailors, faced a wave of fast missile launches from Iran.

Following these attacks, the ship was forced to retreat deep into the South Indian Ocean. pic.twitter.com/2P7tKcWCDN — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 6, 2026

"Operaciones combinadas y de alto impacto" contra EEUU e Israel

En el marco de esta etapa de represalias, las Fuerzas Naval y Aeroespacial del CGRI también realizaron "operaciones combinadas y de alto impacto" en sedes de mando, instalaciones operativas, logísticas e infraestructuras industriales-militares estadounidenses e israelíes.

En la primera fase de la operación, iniciada en la mañana de este lunes, la Fuerza Naval del CGRI también atacó con un misil de crucero un buque portacontenedores "perteneciente al régimen sionista", que tras el impacto sufrió un gran incendio.

Asimismo, desde el CGRI señalaron que, "debido a la incapacidad del sistema de defensa aérea ultramoderno" de Israel para interceptar los misiles balísticos iraníes, estos alcanzaron con precisión varios objetivos en Tel Aviv, centros estratégicos en Haifa, empresas y fábricas químicas en Beerseba, así como un sitio de despliegue de tropas israelíes en una zona de la ciudad de Petaj Tikva.

Ataque a fábrica de drones israelíes en el Golfo Pérsico

Además, se afirma que drones y misiles iraníes alcanzaron un centro conjunto de producción de drones de Emiratos Árabes Unidos e Israel, así como varias aeronaves estacionadas en la base de Ali al Salem.

Esta base, perteneciente a la Fuerza Aérea de Kuwait, funciona como un centro logístico clave para las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

En conclusión, desde el CGRI indicaron que el tránsito por el estrecho de Ormuz y los movimientos en las aguas del golfo Pérsico "están bajo vigilancia" de su Fuerza Naval, y "el más mínimo movimiento de los enemigos será respondido con una acción contundente por los combatientes de esta fuerza".