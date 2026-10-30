Enxuta en Uruguay: la historia de la marca y el origen de sus aires actuales

El episodio muestra una distinción importante: la marca es un activo que puede cambiar de manos, mientras la producción depende de instalaciones, maquinaria, personal e inversión.

En 2003, Claudio Petrycoski, fundador de Atlas, compró maquinaria de la operación de Enxuta y creó una subsidiaria en esa ciudad. En un testimonio publicado por Exame en 2014, explicó que no había conseguido financiar la renovación que necesitaba y que cerró la fábrica en 2008.

La expansión del catálogo uruguayo

La continuidad del nombre en Uruguay siguió otro camino. En una entrevista de 2017, Patricia Peralta, entonces gerente de Marketing de Gelbring, describía una marca conocida por lavarropas y calefones que estaba incorporando hornos, anafes, campanas y pequeños electrodomésticos.

También explicaba que la empresa buscaba productos en fábricas del exterior y los distribuía mediante comercios. El crecimiento se apoyaba en ampliar la oferta y desarrollar su presencia local.

La ampliación también planteó desafíos. En esa entrevista, Peralta reconocía que la capacidad de respuesta de la posventa necesitaba ajustarse al crecimiento del catálogo. El servicio aparecía así como una tarea pendiente dentro de la expansión comercial.

En 2019, Daniel y Alan Saps volvieron sobre esa evolución en otra entrevista. Situaban el desarrollo de Enxuta por parte de la importadora unas dos décadas antes, una referencia que permite ubicar esa etapa comercial hacia fines de los noventa.

¿Qué ofrece hoy y dónde se fabrican sus aires?

En climatización, un aire Enxuta inverter comparte catálogo con equipos on-off, portátiles y otras soluciones. Esa variedad permite atender usos diferentes, pero no informa por sí misma dónde se produce cada aparato.

El origen aparece en las fichas. Gelbring declara China para el Inverter Smart de 12.000 BTU, modelo AAENXI222S-12006. La ficha del portátil Smart de 9.000 BTU, AAENXP3S, señala la misma procedencia.

El catálogo de invierno de 2026 también identifica origen chino en las líneas de aire acondicionado convencional e inverter que presenta. Por lo tanto, esos equipos se comercializan bajo la marca Enxuta en Uruguay como productos importados. Presentarlos como fabricación uruguaya no coincide con la información publicada.

El trabajo local está en otras etapas

Gelbring se define actualmente como una empresa de importación y distribución al mercado minorista. Su presentación institucional describe infraestructura logística y comercial en Uruguay, y su sitio dispone de un canal de servicio técnico.

Esto permite ubicar las actividades sin mezclarlas:

Etapa

Qué muestran los datos publicados

Fabricación de los aires mencionados

Las fichas declaran origen chino.

Importación y distribución

Gelbring desarrolla esa actividad desde Uruguay.

Atención técnica

La empresa publica un canal para gestionar consultas de servicio.

¿Qué cambió en la relación entre marca e industria?

El recorrido reúne dos formas de organizar el negocio. La etapa brasileña estuvo vinculada a una fábrica de línea blanca; la operación uruguaya documentada se desarrolló alrededor de importaciones, selección de productos, distribución y atención comercial.

Ambas generan actividades económicas, aunque participan de manera diferente en la cadena. Una empresa local puede vender equipos fabricados en otro país y construir una identidad reconocible entre los consumidores. Eso no transforma el origen industrial del aparato.

Para vos, la diferencia tiene consecuencias prácticas. El nombre familiar puede ayudarte a identificar al responsable comercial, pero la evaluación del equipo necesita su ficha, sus condiciones de garantía y el respaldo disponible. La trayectoria de una marca tampoco describe automáticamente todos los productos que llevaron su nombre a lo largo del tiempo.

En el debate sobre industria nacional, precisar estas funciones ayuda a discutir con información. Fabricación, importación y reparación requieren capacidades distintas. Llamarlas de la misma manera vuelve difícil reconocer qué se hace efectivamente en Uruguay y qué parte de la producción ocurre afuera.

El futuro entre la expansión comercial y el respaldo

En su presentación institucional, Gelbring informa operaciones en Paraguay y Bolivia, además de planes de expansión hacia Centroamérica. El plan comunicado se refiere a la expansión de su operación comercial.

Hacia adelante, el aporte local también podrá evaluarse por la formación técnica, la disponibilidad de repuestos y la capacidad de mantener los equipos en funcionamiento. Un eventual proyecto industrial requeriría datos propios sobre instalaciones y procesos, además de una marca reconocida.

La historia de Enxuta deja esa discusión abierta: ¿qué lugar te gustaría que ocuparan la fabricación, el desarrollo tecnológico y los servicios locales en el futuro de la climatización uruguaya?