US$ 5.700 millones y 3.000 empleos: Orsi anunció la mayor inversión de la historia reciente de Uruguay

Orsi también aclaró que el anuncio no pretende “contraponer” esta iniciativa con otros proyectos de inversión, sino presentar una apuesta de gran escala para el desarrollo económico y energético del país.

Centros de datos y energía solar: cómo se distribuirán los US$ 5.700 millones

La iniciativa contempla una inversión de aproximadamente US$ 5.500 millones para desarrollar los centros de datos y otros US$ 200 millones destinados a la instalación de infraestructura de generación solar. El proyecto se amparará en un régimen de zona franca y combinará instalaciones tecnológicas con producción de energía renovable.

La propuesta incluye un parque de centros de datos y parques fotovoltaicos destinados a abastecer parte de su demanda eléctrica. La primera etapa prevé la construcción de centros de datos con una capacidad de 200 megavatios y la instalación de 350 megavatios de generación solar.

De acuerdo con las proyecciones divulgadas, la fase de construcción generará alrededor de 3.100 puestos de trabajo. De ese total, unos 2.400 estarán vinculados a las obras de los centros de datos y otros 700 a la instalación de los parques fotovoltaicos.

Una vez finalizada esa etapa, se estima que el proyecto mantendrá alrededor de 1.500 empleos permanentes, lo que convierte a la iniciativa en una apuesta que no solo involucra infraestructura tecnológica y energética, sino también la creación de fuentes de trabajo a largo plazo.

Las instalaciones estarán distribuidas entre los departamentos de Florida, Canelones y San José, según la información difundida sobre el acuerdo.

Una negociación que llevó meses de trabajo

La concreción del acuerdo fue precedida por varios meses de contactos y negociaciones entre la empresa y el Gobierno uruguayo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, tuvo un papel central en el seguimiento de las conversaciones.

La jerarca viajó a España en junio para mantener reuniones de trabajo con representantes de Solaria. Posteriormente, en setiembre, avanzaron las instancias de negociación y comenzó la redacción final del acuerdo por parte de los equipos jurídicos y económicos de Presidencia y del Ministerio de Industria.

Antes de definir su desembarco, la compañía evaluó las oportunidades y los desafíos de invertir en Uruguay y en la región. Entre los factores considerados se encuentran los costos energéticos y las condiciones que ofrece el país para desarrollar proyectos de largo plazo.

Aunque las tarifas eléctricas uruguayas pueden resultar más elevadas que las de otros países de América Latina, la estabilidad política y la previsibilidad institucional fueron señaladas como elementos favorables para la inversión.

¿Quién es Solaria, la empresa española que apuesta por Uruguay?

Solaria Energía y Medio Ambiente es una multinacional española especializada en energía solar fotovoltaica. Fundada en 2002, comenzó como fabricante de paneles solares y posteriormente amplió sus actividades hacia la generación de energía renovable y el desarrollo de infraestructuras energéticas.

La empresa cotiza en bolsa desde 2007 y forma parte del índice bursátil español IBEX 35 desde 2020. Su actividad se concentra principalmente en el desarrollo de proyectos de energía limpia, con presencia en distintos mercados europeos.

Su vínculo con Uruguay no comienza con este anuncio. Solaria ya opera en el país desde hace casi una década y cuenta con plantas solares en Young, en Río Negro, y Mercedes, en Soriano, que venden energía a UTE.

La nueva inversión representa una ampliación significativa de esa presencia, al incorporar infraestructura tecnológica de gran escala y generación fotovoltaica vinculada a la demanda de los centros de datos.

Con una inversión estimada de US$ 5.700 millones, miles de puestos de trabajo previstos y un régimen de zona franca, el proyecto anunciado por Orsi se perfila como una de las principales apuestas privadas para el desarrollo tecnológico y energético de Uruguay. Su concreción y ejecución por etapas serán claves para determinar el impacto efectivo de la iniciativa sobre el empleo, la actividad económica y la matriz energética nacional.