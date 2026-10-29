Mario Bergara subió en el ranking de intendentes de Latinoamérica

Por otra parte, el 18,3% expresó una imagen «muy buena» de Bergara y el 17,7% respondió que su valoración es «buena». El 3,5% restante indicó que no sabe o no contesta.

Quiénes lideran el ranking de intendentes de Latinoamérica

La clasificación de octubre tiene en los primeros lugares a tres alcaldes de Centroamérica y el Caribe. Carolina Mejía, de Santo Domingo, encabeza el listado con un 55,6% de imagen positiva.

En segundo lugar aparece Mayer Mizrachi, de Panamá, con un 54,3%, mientras que Mario Durán, de San Salvador, ocupa el tercer puesto con una aprobación del 52,9%.

En el extremo opuesto se encuentran los intendentes con los niveles más bajos de imagen positiva. Luis Bello, de Asunción, registra un 24,6%, seguido por Ricardo Quiñonez, de Guatemala, con un 25,1%, y César Dockweiler, de La Paz, con un 25,3%.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento de CB Global Data se llevó adelante entre el 19 y el 23 de octubre de 2026. La consultora informó que la muestra estuvo compuesta por 868 casos y que el margen de error es del 3,3%.

Bergara es el único intendente uruguayo incluido en el ranking regional difundido por la consultora. Su ascenso de dos posiciones y la mejora de casi tres puntos en su imagen positiva respecto a setiembre reflejan una evolución favorable en la medición.