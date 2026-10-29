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Sociedad Mario Bergara | ranking | Intendentes

Encuesta

Mario Bergara subió en el ranking de intendentes de Latinoamérica

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, mejoró en el ranking regional de octubre de 2026, según una encuesta de CB Global Data.

Mario Bergara mejora su gestión entre los montevideanos.

Mario Bergara mejora su gestión entre los montevideanos.

 Gastón Britos / FocoUy
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La encuesta muestra una mejora en la valoración de Bergara. Su imagen positiva pasó del 33,1% en septiembre al 36% en octubre, mientras que la desaprobación descendió del 63,9% al 60,5%.

En el desglose de las respuestas, el 40% manifestó tener una imagen «muy mala» del jefe departamental y el 20,5% señaló que su percepción es «mala». Lo que lo ubica en la categoría de «regular».

Por otra parte, el 18,3% expresó una imagen «muy buena» de Bergara y el 17,7% respondió que su valoración es «buena». El 3,5% restante indicó que no sabe o no contesta.

Quiénes lideran el ranking de intendentes de Latinoamérica

La clasificación de octubre tiene en los primeros lugares a tres alcaldes de Centroamérica y el Caribe. Carolina Mejía, de Santo Domingo, encabeza el listado con un 55,6% de imagen positiva.

En segundo lugar aparece Mayer Mizrachi, de Panamá, con un 54,3%, mientras que Mario Durán, de San Salvador, ocupa el tercer puesto con una aprobación del 52,9%.

En el extremo opuesto se encuentran los intendentes con los niveles más bajos de imagen positiva. Luis Bello, de Asunción, registra un 24,6%, seguido por Ricardo Quiñonez, de Guatemala, con un 25,1%, y César Dockweiler, de La Paz, con un 25,3%.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento de CB Global Data se llevó adelante entre el 19 y el 23 de octubre de 2026. La consultora informó que la muestra estuvo compuesta por 868 casos y que el margen de error es del 3,3%.

Bergara es el único intendente uruguayo incluido en el ranking regional difundido por la consultora. Su ascenso de dos posiciones y la mejora de casi tres puntos en su imagen positiva respecto a setiembre reflejan una evolución favorable en la medición.

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