Combustibles en Uruguay: el Gobierno mantiene los precios en noviembre

¿Cuánto costarán los combustibles en noviembre?

Con la resolución del Poder Ejecutivo, los precios máximos de los combustibles más utilizados en Uruguay se mantendrán en los siguientes valores:

Nafta Súper: $ 90,45 por litro.

Gasoil 50S: $ 62,79 por litro.

Supergás: $ 93,56 por kilogramo.

De esta manera, los consumidores no tendrán que afrontar nuevos aumentos en estos productos durante noviembre.

Qué aumentos se evitaron

La decisión del Ejecutivo evita trasladar a los consumidores las subas que surgirían de aplicar los precios de referencia calculados a partir de la paridad de importación.

Según el último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), esos valores reflejaban un incremento del 3,3% en las gasolinas y del 31,3% en el gasoil 50S.

En términos concretos, el ajuste habría representado un aumento de aproximadamente $ 3 por litro en las naftas y de $ 20 por litro en el gasoil, de acuerdo con la información difundida por el MIEM.

La estrategia de estabilización de precios

El mantenimiento de las tarifas prolonga la política de moderación de los efectos de las fluctuaciones internacionales sobre el mercado uruguayo de combustibles.

Con esta decisión, el Gobierno busca evitar que las variaciones de los precios de referencia se trasladen directamente a los consumidores y preservar la estabilidad de los valores en el mercado interno.

Por tanto, durante noviembre, quienes carguen combustible o compren supergás podrán hacerlo a los mismos precios máximos vigentes en octubre.